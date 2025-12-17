Büyükkılıç’ın Togg’u Talas’ta Yerli Malı Haftası’nda Öğrencilerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın makam aracı Togg, Kayseri Talas Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu bahçesinde ilkokul öğrencilerinin büyük ilgisiyle karşılandı.

Etkinlik detayları

Öğrenciler, Togg’u mehteran konseri eşliğinde coşkuyla karşıladı. Yöresel kıyafetlerle etkinliğe katılan öğrenciler, Togg’u yakından inceleme fırsatı buldu; araca binerek teknolojik donanımını ve konforunu deneyimlediler. Etkinlik kapsamında Togg ile okul bahçesinde kısa bir tur atıldı.

Etkinlikte yerli üretimin önemi vurgulandı; öğretmenler ve okul yönetimi de büyük heyecan yaşadı. Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler, organizasyona katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Öğrenciler, "Yerli ve milli otomobilimiz çok güzeldi. Bu imkânı bize sağladığınız için Memduh Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden izlenimler

Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Değirmenci, Togg’a ilk kez bindiğini belirterek, "Çok konforlu ve güzeldi, çok zevkliydi. Gurur duydum" dedi. Çınar Asaf ise Togg’un iç tasarımını çok beğendiğini söyleyerek, "Sanki uçakta gibi hissettim" ifadelerini kullandı. Şevval Akpolat da yerli ve milli otomobile hayran kaldığını dile getirerek, "Büyüyünce sürmek isterim. Bize bunu sunduğunuz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Bu etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime ve milli değerlere verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi ve öğrencilerde yerli üretim bilinci oluşturulmasına katkı sağladı.

