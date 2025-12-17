DOLAR
Düzce'de 2025 Tarımsal Faaliyetleri ve Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müdürü Esra Uzun başkanlığında 2025 tarımsal faaliyetleri ve Kahverengi Kokarca mücadele planlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:44
Düzce'de 2025 Tarımsal Faaliyetleri ve Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Düzce'de 2025 tarımsal faaliyetleri değerlendirildi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen oturum, İl Müdürü Esra Uzun başkanlığında yapıldı. Toplantıya müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ile Ziraat Odaları Başkanları katıldı.

Toplantı gündemi ve katılımcılar

Toplantıda 2025 yılı üretim sezonuna ilişkin genel durum değerlendirmesi yapıldı. Sahada karşılaşılan sorunlar, üretim sürecindeki gelişmeler ve çözüm önerileri katılımcıların görüşleriyle ele alındı.

Üretimin sürdürülebilirliği ve verimlilik

İl genelinde yürütülen tarımsal faaliyetlerin mevcut durumu masaya yatırıldı. Üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve verimliliğin artırılması için yapılabilecek çalışmalar ve uygulama adımları üzerinde fikir alışverişi gerçekleşti.

Kahverengi Kokarca ile mücadele

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri ise fındık üretiminde son yıllarda zarar oluşturan Kahverengi Kokarca zararlısı oldu. Zararlının il genelindeki mevcut durumu, sahadan gelen veriler ışığında değerlendirildi ve 2025 yılı için planlanan mücadele stratejileri ile kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Sonuç ve değerlendirme

Oturum, Ziraat Odaları Başkanlarının görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi. Toplantı kararlarının saha uygulamalarına nasıl yansıyacağı ilerleyen dönemde takip edilecek.

