Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti

Otobüs durağında unutulan çanta, bomba paniği yarattı

Denizli'de bir otobüs durağında bırakılan şüpheli çanta, vatandaşların dikkatini çekti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çantayı inceledikten sonra şüpheli görerek güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri ile birlikte çantanın kontrollü patlatma yoluyla imhası için hazırlıklar yapıldı. Bu sırada bölgede geniş güvenlik şeridi oluşturuldu.

Tüm hazırlıklar sürerken, çantasını unuttuğunu iddia eden bir kişi güvenlik şeridini aşarak koştu ve ekiplerin uyarılarına rağmen çantayı alıp uzaklaşmaya çalıştı. Bu ani hareket, ekipler ve çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamada, çantanın sahibinin otobüs beklerken dalgınlıkla unuttuğu anlaşıldı. Yetkililer tarafından gerekli uyarılar yapıldıktan sonra unutulan eşya sahibine teslim edildi.

