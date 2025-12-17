DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,21%
ALTIN
5.933,36 -0,25%
BITCOIN
3.704.813,48 1,07%

Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti

Denizli'de otobüs durağında unutulan şüpheli çanta, bomba imha ekipleri hazırlık yaparken sahibi koşarak gelip çantayı aldı ve kısa süreli paniğe yol açtı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:19
Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti

Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti

Otobüs durağında unutulan çanta, bomba paniği yarattı

Denizli'de bir otobüs durağında bırakılan şüpheli çanta, vatandaşların dikkatini çekti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çantayı inceledikten sonra şüpheli görerek güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri ile birlikte çantanın kontrollü patlatma yoluyla imhası için hazırlıklar yapıldı. Bu sırada bölgede geniş güvenlik şeridi oluşturuldu.

Tüm hazırlıklar sürerken, çantasını unuttuğunu iddia eden bir kişi güvenlik şeridini aşarak koştu ve ekiplerin uyarılarına rağmen çantayı alıp uzaklaşmaya çalıştı. Bu ani hareket, ekipler ve çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamada, çantanın sahibinin otobüs beklerken dalgınlıkla unuttuğu anlaşıldı. Yetkililer tarafından gerekli uyarılar yapıldıktan sonra unutulan eşya sahibine teslim edildi.

DENİZLİ'DE BİR OTOBÜS DURAĞINDA BIRAKILAN SAHİPSİZ ÇANTA NEDENİYLE BOMBA PANİĞİ YAŞANDI. POLİS...

DENİZLİ'DE BİR OTOBÜS DURAĞINDA BIRAKILAN SAHİPSİZ ÇANTA NEDENİYLE BOMBA PANİĞİ YAŞANDI. POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİ PAKETE MÜDAHALE HAZIRLIĞI YAPARKEN, ÇANTA SAHİBİ UNUTTUĞU ÇANTAYI KOŞARAK GELİP ALDI.

DENİZLİ'DE BİR OTOBÜS DURAĞINDA BIRAKILAN SAHİPSİZ ÇANTA NEDENİYLE BOMBA PANİĞİ YAŞANDI. POLİS...

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüreğir Kreşlerinde Yerli Malı Haftası Coşkusu
2
Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kuruldu — Mustafa Armutcu Başkan
3
Bursa'da Kuyumculara Şok: 82 İşletmeye 16 milyon 400 bin lira Ceza
4
UKABDER Afrika’da Tarihi Rekor: Çad’da 9 Dev Eseri Tek Seferde Hizmete Açıyor
5
Sağlık-Sen Anaokulu Ankara'da Sağlık Profesyonellerinden Tam Not
6
Moldavalı Gelin Bartın'da İslamiyet'i Seçti
7
Gaziantep'te Jandarmadan Kumar Operasyonu: 9 Kişi Suçüstü Yakalandı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi