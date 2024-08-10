AB'den İsrail'in Gazze Okuluna Saldırısına Sert Tepki

AB, Gazze'deki Okul Saldırısına Protesto Gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi. Borrell, gelen görüntülerin kendilerini dehşete düşürdüğünü ifade etti.

Borrell, Sosyal Medyada Açıklamada Bulundu

Borrell, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail saldırısıyla hedef alınan Gazze'deki sığınma okuluna ait görüntülerden dehşete kapıldık," diyerek, birçok Filistinli'nin saldırının kurbanı olduğunun bildirildiğini belirtti.

Okulların Hedef Alınması Kabullenilemez

Ayrıca, Borrell, son haftalarda Gazze'de en az 10 okulun hedef alındığını hatırlatırken, "Bu katliamlar için hiçbir gerekçe yok," şeklinde konuştu. Can kaybının korkunç seviyelere ulaşması nedeniyle de büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını vurguladı.

Filistin'deki Can Kaybı İstatistikleri

Borrell, çatışmanın başlangıcından bu yana 40 binden fazla Filistinli’nin öldüğünü aktardı. Ayrıca, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in barış anlaşmalarına karşı çıkmasını üzüntüyle karşıladıklarını dile getirerek, "Sivillerin öldürülmesini durdurmanın ve rehinelerin serbest bırakılmasının tek yolu ateşkes sağlanmasıdır," ifadelerini kullandı.

Saldırının Detayları

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saldırıda, yerinden edilenlerin akın akın sığındığı Et-Tabiin Okulu'na sabah namazı sırasında bombalar yağdı. Saldırı sonrası birçok kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu ve sivil savunma ekiplerinin bu ceset parçalarını toplamakta zorlandığı bildirildi.