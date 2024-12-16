AB'den Rusya'ya Yönelik İlk Yaptırım Paketi: İstikrarsızlaştırıcı Eylemler Hedefte

AB'den Tarihi Yaptırım Kararı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın birliğe ve partner ülkelerine yönelik istikrarsızlaştırma faaliyetleri nedeniyle tarihi bir yaptırım paketi kabul etti. Bu, Rusya'nın yurt dışında gerçekleştirdiği eylemlerden sorumlu tutulan ilk yaptırım listesi olma özelliğini taşıyor.

Yaptırım Listesi

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın yurt dışındaki faaliyetlerinden sorumlu tutulunan 16 kişi ve üç kuruluşa karşı kısıtlayıcı önlemler uygulama kararı aldı. AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, suikastler, siber saldırılar ve benzer eylemlere karışmış olanlar yaptırım listesine alındı. Bu kapsamda, Rus askeri istihbarat teşkilatının gizli birimlerinden biri olan GRU 29155 ile bu birime bağlı personel de hedef alındı.

Hedefteki İsimler ve Kuruluşlar

Yaptırımlar arasında, Doppelganger adlı kampanyanın sorumlularından Sofia Zakharova, GK Struktura şirketinin başkanı Nikolai Tupikin gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, Alman Milletvekili Eugen Schmidt'in eski asistanı Vladimir Sergiyenko, Alman Federal İstihbarat Servisine karşı gerçekleştirilen Rus istihbarat operasyonunda kritik rol oynamış olan Visa Mizaev ve eşi de listeye alındı.

Fransa'da Rusya'nın istikrarsızlaştırma çabalarına katıldığı belirtilen Rus kamu çalışanı Alesya Miloradovich ve Moldovalı iş insanı Anatolii Prizenko da yaptırım listesinde dikkat çeken isimler arasında.

Son Yaptırım Paketi Onaylandı

Ukrayna'da savaşın patlak vermesinin üzerinden geçen süre içerisinde AB, Rusya'ya yönelik toplam 15 yaptırım paketi kabul etti. Bu son paket, ülkenin savaşma kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığı için önem taşıyor. Yaptırımlar, seyahat yasakları, varlık dondurma ve ekonomik kaynaklara erişimin engellenmesini içeriyor.