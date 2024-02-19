AB'den yeni bir atak: Kızıldeniz'de askeri misyon başlatılacağını açıkladı

AB dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldiği toplantıda, Kızıldeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Aspides isimli yeni bir askeri operasyonun hayata geçirildiğini duyurdu. Toplantıda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Aspides operasyonunun AB'nin bölgedeki çıkarlarını korumak ve bölgesel işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Borrell, misyonun seyrüsefer hakkının tekrar tesis edilmesine ve ticari gemilerin güvenliğine yardımcı olacağını söyledi.

Kızıldeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarı artırmak için başlatılan Aspides adlı askeri operasyon, denizde "durumsal farkındalık" oluşturacak, ticari gemileri koruyacak ve muhtemel saldırılara karşı koyacak. AB dışişleri bakanları toplantısında duyurulan operasyon, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı gibi önemli deniz ulaşım yollarının yanında, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi gibi uluslararası suları da kapsayacak.