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AB Dışişleri Bakanları, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmeyi Görüşecek

AB, Suriye'ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesi için önemli bir toplantı düzenliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:45
AB Dışişleri Bakanları, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmeyi Görüşecek

AB Dışişleri Bakanları Suriye Yaptırımlarını Görüşmek Üzere Bir Araya Geliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de yapılacak dışişleri bakanları toplantısında Suriye'nin yeniden imarının önünü açacak sektörlere uygulanan yaptırımların hafifletilmesi ile ilgili önemli bir karar alınmasını ve bir yol haritası oluşturulmasını beklediğini açıkladı.

Yaptırımların Hafifletilmesi Bekleniyor

Kallas, basına verdiği demeçte, toplantının ana gündem maddelerinden birinin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi olacağını belirtti. "Yaptırımların gerçekten hafifletilmesini bekliyoruz. Bugün bununla ilgili karar almayı umuyoruz" dedi.

Sözlerine devam eden Kallas, "Bu 'adıma karşı adım' yaklaşımı. Dolayısıyla Şam yönetimi doğru adımları atıyorlarsa, biz de kendi tarafımızdaki adımları atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Şam'daki AB Delegasyonu Açılabilir

Toplantıda, yaptırımların hafifletilmesi için bir yol haritası oluşturulması planlandığını vurgulayan Kallas, ülkenin yeniden imarı için ihtiyaç duyulan sektörlere yönelik yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Şam'daki AB delegasyonunu tam kadro açmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kallas, "Bölgesel ve uluslararası aktörlerle yakından çalışarak olup biteni takip ediyoruz. Suriye'nin geleceği kırılgan ama umutlu. Doğru adımları atmaları için alan vermemiz gerekiyor. Ancak doğru adımları da görmemiz önemli. Şu anda doğru kelimeleri söylüyorlar, ama doğru şeyleri de yapıyorlar mı?" dedi. Bu nedenle, 'adıma karşı adım' yaklaşımını benimsediklerini ve Suriye yönetimi adımları atarsa, kendi adımlarını atmaya hazır olduklarını belirtti.

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