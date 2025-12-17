Sakarya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 2 kişi tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Karasu ve Serdivan ilçelerinde "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda B.Ç. (48) ve M.Z.Ö. (41) adlı şahıslar gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şahısların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 100 ml uyuşturucu madde yapımında kullanılan A-M maddesi ile karıştırılmış aseton, 45 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 gram metanfetamin, 1 gram paketlenmiş kubar esrar ile 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ç. ve M.Z.Ö., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

