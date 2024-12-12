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AB, Etiyopya ile Somali Anlaşmasını ve Türkiye'nin Rolünü Destekliyor

AB, Etiyopya ve Somali arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyarken, Türkiye'nin önemli rolünü takdir etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:50
AB, Etiyopya ile Somali Anlaşmasını ve Türkiye'nin Rolünü Destekliyor

AB, Etiyopya ile Somali Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyor

Avrupa Birliği'nin (AB), Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmazlığın çözülmesinden duyduğu memnuniyet ve bu süreçte Türkiye'nin oynadığı önemli rol dikkat çekiyor. AB Komisyonu'nun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Anlaşmadaki Rolü Öne Çıkıyor

El Anouni, 11 Aralık tarihinde Ankara'da imzalanan ve Etiyopya ile Somali arasında kabul edilen bildiriyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Anlaşmanın, Afrika genelinde gerginliği azaltmada karşılıklı saygı ve diyaloğun önemini vurguladığını ifade etti.

El Anouni, "AB, uluslararası hukukta yerleşik ilkeler uyarınca Somali ve Etiyopya'nın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki desteğini yineliyor," dedi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlaşmanın sağlanmasındaki önemli rolünün farkında olduklarını vurguladı.

İleriye Dönük Destek ve Müzakereler

AB sözcüsü, ilgili tarafların daha fazla çabasını desteklemeye ve arabuluculuk çabalarına katılımı sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Ankara Süreci çerçevesinde, 1991'de tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı, bölgesel tansiyonu artırmıştı. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma girişimi ve Somaliland’in Etiyopya’ya denize erişim sağlaması, Somali yönetiminin büyük tepkisini çekmişti.

Öte yandan, Arap Birliği, Afrika Birliği ve diğer bölgesel güçlerin sorunları çözme girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Ancak Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde, tansiyon azalmış ve 11 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda taraflar arasında bir mutabakat sağlanmıştı.

Yeni anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü güvenceye alınırken, Etiyopya'nın denize erişim talepleri, her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürülecek. Taraflar, Türkiye'nin arabuluculuğunda Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içerisinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

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