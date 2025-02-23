AB, İsrail ile Ortaklık Toplantısını Eleştirilerin Gölgesinde Gerçekleştiriyor

AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi toplantısı, insan hakları ihlalleri nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:08
AB, İsrail ile Ortaklık Toplantısını Eleştirilerin Gölgesinde Gerçekleştiriyor

AB'nin İsrail ile Ortaklık Toplantısı Tartışmalara Neden Oluyor

Avrupa Birliği (AB), aylardır aldığı yoğun eleştirilerle boğuşurken, İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. Eleştirilerin odak noktaları arasında "soykırıma suç ortaklığı", "çifte standart" ve "ikiyüzlülük" gibi ifadeler öne çıkıyor. Brüksel'de yarın gerçekleştirilecek bu toplantının, bazı ülkeler tarafından boykot edilmesi ve İsrailli yetkililere yaptırım uygulanması talepleri giderek artıyor.

Toplantıya Kimler Katılacak?

Brüksel, yarın İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar başkanlığındaki heyeti ağırlamaya hazırlanırken, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas toplantıya katılacak. Ayrıca AB Komisyonu’nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ve Birlik üyesi ülkelerin temsilcileri de toplantıda yer alacak. Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Kiev'de bulunacak.

İnsan Hakları İhlalleri Üzerinde Duruluyor

Giderek derinleşen kriz halinde olan İsrail'in Gazze'deki eylemleri ve bunun sonuçları AB'de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı üye ülkeler, İsrail'e ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Konseyi Anlaşması'nın, 2. maddesinde zikredilen "insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılık" şartı nedeniyle askıya alınmasını talep ediyor. Özellikle İrlanda ve İspanya, bu konuyu bir yıl önce gündeme getirmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Feryat

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktör Yardımcısı Claudio Francavilla, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğunu vurgulayarak, AB'nin bu hükümetle ilişki kurmasının son derece sakıncalı olduğunu belirtti. Francavilla, "AB'nin bu toplantıyı bir fırsat olarak değerlendirip insan hakları ihlallerine yönelik sesini yükseltmesini bekliyoruz." dedi.

Eleştiriler Dinmiyor

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Danilo Della Valle, toplantının içeriğiyle ilgili derin endişelerini ifade ederken, AB'nin ikiyüzlülüğünü dile getirdi. Della Valle, "İnsan hakları ihlalleri göz önüne alındığında, bu toplantının bir anlam ifade etmemesi için boykot edilmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Gelecek Tahrik Ediyor

AB'nin son dönemdeki kararlarını derin eleştiri konusu haline getiren Hind Receb Vakfı, Gideon Saar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine tutuklama emri çıkartılması için başvuruda bulundu. Vakfın kurucusu Dyab Abou Jahjah, Saar’ın Gazze'de işlenen savaş suçlarına karıştığını belirtti.

Sonuç Olarak

Özetle, AB’nin İsrail ile ilişkileri ve bu toplantının getirdikleri, hem uluslararası hukuk açısından hem de insan hakları bakımından büyük bir belirsizlik ve tartışma yaratmaya devam ediyor. Bu süreçte, uluslararası topluluğun tutumu ve tepkileri merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Filistinli Ebu Hüseyin, Ailesinin Canlı Kalkan Olarak Kullanılmasını Anlattı
3
Sivas'ta Kızılırmak ve Serpincik Göleti Buz Tutmuş Durumda
4
Gazze'den Dönen Cenazelerde Hükümet Yetkililerine Yerlere Yok
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti 24 Yıldır Sürekli Yenileniyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İl Başkanlarında Önemli Değişim Var
7
Trump ve Trudeau, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Sınır Sorunlarını Görüştü

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi