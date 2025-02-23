AB, İsrail ile Ortaklık Toplantısını Eleştirilerin Gölgesinde Gerçekleştiriyor

AB'nin İsrail ile Ortaklık Toplantısı Tartışmalara Neden Oluyor

Avrupa Birliği (AB), aylardır aldığı yoğun eleştirilerle boğuşurken, İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. Eleştirilerin odak noktaları arasında "soykırıma suç ortaklığı", "çifte standart" ve "ikiyüzlülük" gibi ifadeler öne çıkıyor. Brüksel'de yarın gerçekleştirilecek bu toplantının, bazı ülkeler tarafından boykot edilmesi ve İsrailli yetkililere yaptırım uygulanması talepleri giderek artıyor.

Toplantıya Kimler Katılacak?

Brüksel, yarın İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar başkanlığındaki heyeti ağırlamaya hazırlanırken, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas toplantıya katılacak. Ayrıca AB Komisyonu’nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ve Birlik üyesi ülkelerin temsilcileri de toplantıda yer alacak. Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Kiev'de bulunacak.

İnsan Hakları İhlalleri Üzerinde Duruluyor

Giderek derinleşen kriz halinde olan İsrail'in Gazze'deki eylemleri ve bunun sonuçları AB'de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı üye ülkeler, İsrail'e ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Konseyi Anlaşması'nın, 2. maddesinde zikredilen "insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılık" şartı nedeniyle askıya alınmasını talep ediyor. Özellikle İrlanda ve İspanya, bu konuyu bir yıl önce gündeme getirmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Feryat

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktör Yardımcısı Claudio Francavilla, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğunu vurgulayarak, AB'nin bu hükümetle ilişki kurmasının son derece sakıncalı olduğunu belirtti. Francavilla, "AB'nin bu toplantıyı bir fırsat olarak değerlendirip insan hakları ihlallerine yönelik sesini yükseltmesini bekliyoruz." dedi.

Eleştiriler Dinmiyor

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Danilo Della Valle, toplantının içeriğiyle ilgili derin endişelerini ifade ederken, AB'nin ikiyüzlülüğünü dile getirdi. Della Valle, "İnsan hakları ihlalleri göz önüne alındığında, bu toplantının bir anlam ifade etmemesi için boykot edilmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Gelecek Tahrik Ediyor

AB'nin son dönemdeki kararlarını derin eleştiri konusu haline getiren Hind Receb Vakfı, Gideon Saar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine tutuklama emri çıkartılması için başvuruda bulundu. Vakfın kurucusu Dyab Abou Jahjah, Saar’ın Gazze'de işlenen savaş suçlarına karıştığını belirtti.

Sonuç Olarak

Özetle, AB’nin İsrail ile ilişkileri ve bu toplantının getirdikleri, hem uluslararası hukuk açısından hem de insan hakları bakımından büyük bir belirsizlik ve tartışma yaratmaya devam ediyor. Bu süreçte, uluslararası topluluğun tutumu ve tepkileri merakla bekleniyor.