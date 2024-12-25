AB, Kazakistan'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

AB'den Taziye Mesajı

Avrupa Birliği (AB), Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında meydana gelen trajik yolcu uçağı kazası sonrası duygularını paylaştı. AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın üzüntü verici olduğunu vurgulayarak, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaza Bilgileri

Kaza, Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağın Aktau kenti yakınında düşmesiyle meydana geldi. Uçakta toplam 67 kişi bulunuyordu; bunlar arasında 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu yer alıyordu.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazanın ardından yaptığı açıklamada, 38 kişinin hayatını kaybettiğini ve 29 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi. Ayrıca, hayatını kaybedenler için 26 Aralık tarihinde Azerbaycan'da bir günlük milli yas ilan edildi.