Zonguldak'ta Yerli ve Milli Teknoloji Sergisi Öğrencilere Tanıtıldı

Zonguldak'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında, öğrencilere yerli ve milli teknoloji ürünlerinin küçültülmüş maketlerinden oluşan kapsamlı bir sergi tanıtıldı.

Sergide neler yer aldı?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergide, savunma sanayinde geliştirilen yüksek teknolojiye sahip araçların maketleri, öğrencilerin yerli ve milli teknolojilerden ilham alarak hazırladığı maket çalışmaları ile TEKNOFEST yarışmalarında insansız hava aracı kategorisinde Türkiye derecesi elde eden öğrencilerin projeleri yer aldı.

Protokol ziyaret etti, öğrencilerle sohbet edildi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin ve protokol üyeleri, kurdele kesimi sonrası sergideki maketleri inceledi ve öğrencilerle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin gazetecilere yaptığı açıklamada: "Burada özellikle küçük yaştaki öğrencilerimizin, gençlerimizin bu sergiyle birlikte burada sonra savunma sanayimizde birçok ürünü var. Belli boyutta küçültülmüş minyatür modellemeleri var. Burada çocuklarımız bu sergiyi gezerekten inanıldığında, hayal edildiğinde nelerin gerçekleştirebileceğini çocuklarımıza göstermek istiyoruz. Çocuklarımızın farklı bir bakış açısı geliştirmek, hayal kurmalarını ve üretmelerini istiyoruz. Çocuklarımız burada bu hafta boyunca bu alanı gezecekler, ziyaret edecekler. Hem bu modelleri görme imkanı çok yakar. Üst katta da yine burada bir teknoloji sınıfımız var. Orada öğrencilerimizin hem teknolojik projelerinde hem üniversitelerin yaptığı yarışmalarda hem de dünya ölçeğinde geliştirdiği yerli üretim ürünlerimiz var. Bu öğrencilerimizle bir araya gelecekler. Onlarla bir fikir alışverişinde bulunacaklar. Bu sayede öğrencilerimiz de milli gücün, ürünlerin, ürün üretimin ne kadar ülkemiz açısından önemli olduğunu öğrencilerimize göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öne çıkan projeler

Sergide; Kızılelma, Hisar, Akıncı, TB-2, TB-3, Anka, Sungur, Tayfun ve Çakır gibi Türkiye’nin savunma sanayisindeki önemli projelerinin maketleri yer aldı.

ZONGULDAK'TA "TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI" KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİN MAKETLERİ TANITILDI.