Gaziantep İslahiye'de Tırla Hafif Ticari Çarpıştı: 2'si Çocuk 3 Yaralı

Gaziantep İslahiye'de gece saatlerinde tır ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı; sürücü R.S. ile E.S. ve Y.S. yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:13
Kaza Detayları

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada bir tır ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

İddiaya göre, F.C. kontrolündeki Mercedes marka 40 LC 668 plakalı tır ile R.S. idaresindeki 72 DA 704 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası hafif ticari araçta bulunan sürücü R.S. (44) ile çocuklar E.S. (11) ve Y.S. (13) olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve Hastaneler

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yapılan müdahale sonrasında Nurdağı Devlet Hastanesi ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

