AB Komiseri Marta Kos: Bosna Hersek Avrupa yoluna geri dönmeli

AB Komiseri Marta Kos'tan net çağrı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Saraybosna ziyaretinde Bosna Hersek'in Avrupa yoluna geri dönmesi gerektiğini vurguladı. Kos, gerekli reformların kabul edilmemesi halinde ilerlemenin zorlaşacağını belirtti.

Temaslar

Kos, ziyaret kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Denis Becirovic ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Ardından Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile bir araya geldi.

Kos'un mesajı

Ortak basın toplantısında konuşan Kos, Bosna Hersek'in Avrupa'nın geleceğine güvendiğini ve ülkedeki çeşitliliğin farklı kültürler, dinler ve ideolojiler içinde ülkeyi farklı kıldığını söyledi. Kos, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bosna Hersek'in Avrupa yoluna geri dönmesi gerekiyor. Eğer gerekli reformlar kabul edilmezse ilerleme daha da zorlaşacak. Zaman zaman anayasal olmayan ve ayrılıkçı girişimlerle karşılaştık, bunlar özellikle Sırp Cumhuriyeti'nden (ülkedeki iki entiteden biri olan RS) kaynaklandı. AB'nin tepkisi hızlı ve net oldu. Eğer yerel kurumlar gerekeni yapmazsa biz, onların sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz."

Kos ayrıca, AB'nin büyüme planlarından Bosna Herseklilerin de faydalanacağını ve ülkedeki tüm siyasetçilerin AB yolunu benimsemesi gerektiğini ifade etti. Kos sözlerini, "Bosna Hersek halkının da Avrupa yolunun ne anlama geldiğini anlamasına ihtiyacımız var. Ben de bu yüzden ülkenize geldim." diyerek tamamladı.

Kristo: Avrupa yolu stratejik hedeftir

Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, ilk oylamada gerekli reformlar için yeterli desteğin sağlanamadığını, ancak ikinci turda reform gündeminin kabul edilmesini beklediğini belirtti. Kristo, AB üyeliği için kritik olan Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi Yasası ile Bosna Hersek Mahkemesi Yasası üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve siyasi iradeyle ilerleme kaydedilebileceğini söyledi.

"Avrupa yolu, Bosna Hersek için stratejik bir hedeftir." Kristo, ana müzakerecinin atanmasının teknik bir zorunluluk olduğunu ve bunun AB mevzuatıyla uyum sürecinin koordinasyonu için gerekli olduğunu vurguladı.

Becirovic'ten uyarı

Denis Becirovic yaptığı yazılı açıklamada, Sırp Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler ve görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik'in eylemlerinin AB üyelik sürecini yavaşlattığını, ülkenin anayasal düzenini tehdit ettiğini belirtti. Becirovic, hem AB hem de NATO üyeliğinin Bosna Hersek için stratejik hedefler olduğunu vurguladı.

Becirovic ayrıca, "Bosna Hersek, AB ve uluslararası toplum, 2025 yılından önemli bir ders çıkarmalıdır." ifadeleriyle önümüzdeki dönemde uluslararası toplumun Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ile Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin kesintisiz işleyişine özel önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos (sağdan 4), Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile görüştü.