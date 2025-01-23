AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Nurdağı'nda Depremzedeleri Ziyaret Etti

AB Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib, Nurdağı'na Gitti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine önemli bir ziyarette bulundu. Ziyaretin amacı, deprem sonrası destek sağlamak ve yerel yönetimlerle iş birliği yapmaktı.

Yerel Yetkililerle Görüşme

Lahbib, incelemelerine başlamadan önce Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile kaymakamlıkta bir araya geldi. Bu buluşmada, bölgedeki ihtiyaçlar ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alındı.

Depremzedelerin Barınma Alanları Ziyareti

Ziyaretinin devamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Nurdağı Genç Ofisi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte depremzedelerin barındığı konteyner kenti ziyaret etti. Burada, Lahbib'in depremzedelerle bir araya gelerek, onların ihtiyaçlarını dinlediği belirtildi.

Hadja Lahbib'in bu ziyareti, AB'nin Türkiye'deki sosyal destek projelerine ve acil durum yönetimi çalışmalarına olan bağlılığını bir kez daha göstermektedir.