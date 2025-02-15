AB Komisyonu Üyesi Marta Kos: Türkiye, Stratejik Bir Ortak

Marta Kos, Türkiye'nin AB ile diyalog kurmasının gerekliliğini vurgulayarak, stratejik ortaklıkların önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 22:58
AB Komisyonu Üyesi Marta Kos: Türkiye, Stratejik Bir Ortak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Türkiye’nin AB’ye aday bir ülke olduğunu belirterek, mevcut jeopolitik zorluklarla mücadele edebilmek için AB ile Türkiye’nin daha güçlü bir diyalog kurmasının önemini vurguladı.

Kos, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) öncesinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Türkiye, aday bir ülke ve Güneydoğu Avrupa'da ve Doğu komşuluk bölgemizde stratejik bir ortaktır." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin detaylarına değinen Kos, "Fidan’la mevcut jeopolitik zorluklarla, ortak stratejik çıkarlar doğrultusunda birlikte mücadele edebilmek için AB-Türkiye ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceğini ele aldık." dedi.

Kos ayrıca, "Daha fazla konuşmamız gerekecek." ifadeleriyle, bir sonraki görüşmenin Türkiye’de yapılacağına dair sinyaller verdi.

Bakan Fidan ise görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin daha somut adımlar içeren bir gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğinin altını çizerken, Türkiye’nin AB’ye katılımının, birliğin bölgede daha etkin bir güç olmasını sağlayabileceğini ifade etti.

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