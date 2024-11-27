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AB Komisyonu, Von der Leyen'in Liderliğinde Güvenoyu Aldı

Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'ndan güvenoyu alarak tarihe geçti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:26
AB Komisyonu, Von der Leyen'in Liderliğinde Güvenoyu Aldı

AB Komisyonu Tarihinde Düşük Çoğunlukla Onaylandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ursula von der Leyen'in liderliğinde Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) güvenoyu alarak kritik bir eşik geçti. Oylamada, yeni Komisyon 370 'evet' oyu alırken, 282 milletvekili 'hayır' oyu kullandı. Böylece, AB tarihinin en düşük çoğunlukla onaylanan Komisyonu oldu. Von der Leyen'in ilk döneminde ise 461 oy almıştı.

Eleştirilerin Hedefi Oldu

Oylama öncesi yapılan tartışmalarda, von der Leyen birçok eleştiriyle karşılaştı. Yaptığı konuşmalarla, milletvekillerinin hedefi haline geldi. Eleştiriler arasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya koşulsuz destek vermesi, Gazze'deki duruma kayıtsız kalması ve Kovid-19 aşı anlaşmalarındaki yolsuzluk iddiaları yer aldı.

Yenilikçi Ekip ile Yola Çıkacak

Von der Leyen’in yeni Komisyonu, 27 üyeden oluşuyor. İspanya, Fransa, Estonya ve diğer ülkelerden gelen yeni başkan yardımcıları ile ekonomiden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede görev alacaklar. Öne çıkan isimler arasında:

  • İspanya'dan Teresa Ribera - Temiz, Adil ve Rekabetçi Dönüşüm
  • Fransa'dan Stephane Sejourne - Refah ve Sanayi Stratejisi
  • Estonya'dan Kaja Kallas - Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
  • İtalya'dan Raffaele Fitto - Uyum ve Reform
  • Finlandiya'dan Henna Virkunen - Teknolojik Bağımsızlık, Güvenlik ve Demokrasi

AB Komisyonu'nun yeni üyeleri, 1 Aralık'ta göreve başlaması ile birlikte, birlik içindeki politikaların geleceğini belirleyecek. Von der Leyen'in liderliği altında, AB'nin yeni stratejileri ve hedefleri yeniden şekillenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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