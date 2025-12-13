DOLAR
Urla’da Yangın Bölgesine Umut: 500 Meşe Palamudu Toprakla Buluştu

Urla Barbaros'ta Baküs-Der ve Barbaros Muhtarlığı öncülüğünde yanan çamlıkta 500 meşe palamudu toprakla buluştu; çocuklar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 20:09
Urla’da Yangın Bölgesine Umut: 500 Meşe Palamudu Toprakla Buluştu

Urla’da Yangın Bölgesine Umut: 500 Meşe Palamudu Toprakla Buluştu

Etkinlik Detayları

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde, daha önce yangında zarar gören çamlık alanda yeniden yeşertme çalışması yapıldı. Baküs-Der ve Barbaros Muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 500 meşe palamudu toprakla buluşturuldu.

Toplumsal Katılım ve Çocukların Rolü

Büyük küçük tüm Barbarosluların katıldığı organizasyonda yanan ormana sahip çıkıldı ve geleceğe dönük umut verici bir adım atıldı. Etkinliğe özellikle çocukların yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti; doğa bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemi vurgulandı.

Gelecek Planı

Etkinlik sonunda yapılan kısa konuşmada çocuklara teşekkür edilirken, bahar aylarında ekilen tohumların yeşermesinin yine çocuklarla birlikte kontrol edileceği belirtildi ve o gün doğanın içinde küçük bir piknik yapılacağı sözü verildi.

Göletlerin ve Su Kaynaklarının Önemi

Program kapsamında yangın söndürmede kritik rol oynayan göletlerde de fotoğraflar çekildi. Bu alanların korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, doğa ve su kaynaklarının birlikte korunması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Teşekkür ve Devam Eden Çalışmalar

Baküs-Der ve Barbaros Muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada, etkinliğe katılan çocuklara, ailelerine ve destek veren tüm Barbaroslulara teşekkür edildi. Açıklamada doğayı koruma ve yeniden yeşertme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

