Ataşehir'de Kaçak At Kesimi Ortaya Çıktı: 2 Gözaltı

Ataşehir'de bir depoda kaçak at kesimi ve etlerinin satışa hazırlandığı belirlendi; 2 şüpheli E.B. ve G.G. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 20:02
Ataşehir'de kaçak at kesimi ortaya çıktı

Depoda kesilen at etleri satışa hazırlanıyordu; 2 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Ekipler, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir depoda kaçak at kesimi yapıldığını ve etlerin satışa hazırlandığını tespit etti.

Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya düzenlenen baskında ilk olarak E.B. gözaltına alındı. E.B.'nin ifadesinde, kaldığı depoda G.G. isimli şahsın 3 atı kestiğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine ekipler, G.G.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki araştırmalarda G.G.'nin daha önce hayvan hırsızlığı ile evden ve açıktan hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

