DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.847.350,27 0,17%

Gazze'de Sanal Gerçeklikle Çocuklara Travma Terapisi

Techmed Gaza, Gazze'deki savaş travması yaşayan çocuklara sanal gerçeklik terapisiyle güvenli doğa ortamları sunuyor; yaklaşık 400 çocuk faydalandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 20:10
Gazze'de Sanal Gerçeklikle Çocuklara Travma Terapisi

Gazze'de Sanal Gerçeklikle Çocuklara Travma Terapisi

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren tıbbi teknoloji destek ekibi Techmed Gaza, İsrail'in yoğun saldırılarının yol açtığı psikolojik travmalarla mücadele eden çocuklara sanal gerçeklik teknolojisiyle terapi sunuyor. Uygulama, Deir el-Balah kenti yakınlarındaki Al-Zawaida bölgesinde yürütülüyor ve çocukların uzun süreli saldırı deneyimlerinin etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Uygulama ve etki

Girişim, psikolojik terapiyi sanal gerçeklik teknolojisiyle bilimsel ve yapılandırılmış bir çerçevede bir araya getiriyor. Seanslarda çocuklar, güven ve huzur hissi uyandıran, doğayla iç içe sakin sanal ortamlara taşınıyor. Bu deneyim, çocukların ruh sağlığını ve günlük davranışlarını olumlu yönde etkiliyor; seanslar hem fiziksel hem psikolojik ihtiyaçlara göre özel olarak tasarlanıyor ve çevrelerine dair olumlu algıların yeniden inşa edilmesine odaklanıyor.

Techmed Gaza'dan açıklama

Techmed Gaza Ruh Sağlığı Birimi Başkanı Abdullah Abu Shamla, projenin yaygınlaştırılmasına yönelik hedeflerini ve uygulamanın yararlarını şöyle özetledi:

"Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 400 çocuk sanal gerçeklik terapisinden faydalandı. Bu teknoloji çocukların duygularını ifade etmesini kolaylaştırıyor ve bu da onlar üzerinde son derece olumlu bir etki bırakıyor. Bu terapiyi Gazze Şeridi’ndeki tüm çocuklara ve dünyanın farklı çatışma bölgelerine ulaştırmayı hedefliyoruz"

Zorluklar

Shamla, çalışmalardaki en büyük sıkıntılardan birinin fiziksel alan eksikliği olduğunu vurguluyor: "Çalışmalarımızı bir çadırda yürütüyoruz. Oysa sanal gerçeklik terapileri geniş alanlar gerektiriyor. Alan yetersizliği ciddi bir engel oluşturuyor." Ayrıca, ekipman teminindeki engeller de uygulamanın önündeki diğer bir büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Shamla'nın ifadeleri devam ediyor: "Sanal gerçekliğin göz yorgunluğu ve baş dönmesi gibi yan etkilerini azaltmaya yardımcı olan bazı temel destekleyici teçhizatlar da bulunuyor. Çocuklarla çalışırken büyük önem taşıyan bu araçlar, savaş ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Gazze’ye getirilemiyor"

Çocukların yaşadıkları

On yaşındaki Layan Al-Hindi, terapide yaşadığı değişimi anlatıyor: "Buraya gelmeyi çok seviyorum çünkü kendimi daha iyi ve daha rahat hissediyorum. Burada uzun zamandır görmediğim güzel şeyleri görüyorum. Savaş boyunca bomba, yıkım, kan, hayatını kaybeden insanlar gördüm. Burada ise bambaşka bir dünya görüyorum. Ormanlar, ağaçlar, çiçekler, güzel evler ve hayvanlar, uzun zamandır görmediğim şeyler"

İnsani bilanço

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 386'ya, yaralı sayısının 1.018'e yükseldiği belirtilmişti. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybının 70.654'e, yaralı sayısının 171.095'e ulaştığı aktarılmıştı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise savaş boyunca yaklaşık 20.000 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Techmed Gaza'nın girişimi, sınırlı kaynaklar ve erişim engellerine rağmen çocukların travma sonrası toparlanmasına yönelik dikkat çekici bir müdahale olarak öne çıkıyor.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren tıbbi teknoloji destek ekibi Techmed Gaza, İsrail'in bölgedeki...

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren tıbbi teknoloji destek ekibi Techmed Gaza, İsrail'in bölgedeki yoğun saldırılarının yol açtığı psikolojik travmalarla mücadele eden çocuklara sanal gerçeklik teknolojisiyle terapi sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arifiye'de Hırdavat Dükkanı Alev Topuna Döndü
2
Guterres: Bugün Irak güven ve istikrar içinde
3
Fatih'te Hafif Ticari Araç Taksiye Çarptı: Sürücü 'Hiçbir Şey Olmamış Gibi' Yoluna Devam Etti
4
Tayland: "Kamboçya’nın Askeri İmkanlarını Etkisiz Hale Getireceğiz"
5
Zelenskiy, Başkan Trump ile Kritik Görüşme Yapacak
6
Osmaniye'de 9 Tavuk Çalan Zanlı S.G. Tutuklandı
7
Dilovası faciasında iddianame hazırlandı: Sanıklar 'olası kast'la yargılanıyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama