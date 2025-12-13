Gazze'de Sanal Gerçeklikle Çocuklara Travma Terapisi

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren tıbbi teknoloji destek ekibi Techmed Gaza, İsrail'in yoğun saldırılarının yol açtığı psikolojik travmalarla mücadele eden çocuklara sanal gerçeklik teknolojisiyle terapi sunuyor. Uygulama, Deir el-Balah kenti yakınlarındaki Al-Zawaida bölgesinde yürütülüyor ve çocukların uzun süreli saldırı deneyimlerinin etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Uygulama ve etki

Girişim, psikolojik terapiyi sanal gerçeklik teknolojisiyle bilimsel ve yapılandırılmış bir çerçevede bir araya getiriyor. Seanslarda çocuklar, güven ve huzur hissi uyandıran, doğayla iç içe sakin sanal ortamlara taşınıyor. Bu deneyim, çocukların ruh sağlığını ve günlük davranışlarını olumlu yönde etkiliyor; seanslar hem fiziksel hem psikolojik ihtiyaçlara göre özel olarak tasarlanıyor ve çevrelerine dair olumlu algıların yeniden inşa edilmesine odaklanıyor.

Techmed Gaza'dan açıklama

Techmed Gaza Ruh Sağlığı Birimi Başkanı Abdullah Abu Shamla, projenin yaygınlaştırılmasına yönelik hedeflerini ve uygulamanın yararlarını şöyle özetledi:

"Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 400 çocuk sanal gerçeklik terapisinden faydalandı. Bu teknoloji çocukların duygularını ifade etmesini kolaylaştırıyor ve bu da onlar üzerinde son derece olumlu bir etki bırakıyor. Bu terapiyi Gazze Şeridi’ndeki tüm çocuklara ve dünyanın farklı çatışma bölgelerine ulaştırmayı hedefliyoruz"

Zorluklar

Shamla, çalışmalardaki en büyük sıkıntılardan birinin fiziksel alan eksikliği olduğunu vurguluyor: "Çalışmalarımızı bir çadırda yürütüyoruz. Oysa sanal gerçeklik terapileri geniş alanlar gerektiriyor. Alan yetersizliği ciddi bir engel oluşturuyor." Ayrıca, ekipman teminindeki engeller de uygulamanın önündeki diğer bir büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Shamla'nın ifadeleri devam ediyor: "Sanal gerçekliğin göz yorgunluğu ve baş dönmesi gibi yan etkilerini azaltmaya yardımcı olan bazı temel destekleyici teçhizatlar da bulunuyor. Çocuklarla çalışırken büyük önem taşıyan bu araçlar, savaş ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Gazze’ye getirilemiyor"

Çocukların yaşadıkları

On yaşındaki Layan Al-Hindi, terapide yaşadığı değişimi anlatıyor: "Buraya gelmeyi çok seviyorum çünkü kendimi daha iyi ve daha rahat hissediyorum. Burada uzun zamandır görmediğim güzel şeyleri görüyorum. Savaş boyunca bomba, yıkım, kan, hayatını kaybeden insanlar gördüm. Burada ise bambaşka bir dünya görüyorum. Ormanlar, ağaçlar, çiçekler, güzel evler ve hayvanlar, uzun zamandır görmediğim şeyler"

İnsani bilanço

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 386'ya, yaralı sayısının 1.018'e yükseldiği belirtilmişti. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybının 70.654'e, yaralı sayısının 171.095'e ulaştığı aktarılmıştı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise savaş boyunca yaklaşık 20.000 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Techmed Gaza'nın girişimi, sınırlı kaynaklar ve erişim engellerine rağmen çocukların travma sonrası toparlanmasına yönelik dikkat çekici bir müdahale olarak öne çıkıyor.

