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AB Konseyi Başkanı Costa, Bosna Hersek'teki Siyasi Krizden Endişeli

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Bosna Hersek'teki siyasi kriz ve ayrılıkçı söylemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 22:02
AB Konseyi Başkanı Costa, Bosna Hersek'teki Siyasi Krizden Endişeli

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Bosna Hersek'teki mevcut siyasi kriz nedeniyle endişelerini dile getirdi.

Costa, başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic tarafından karşılandı.

Basın toplantısında konuşan Costa, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in anayasaya aykırı eylemlerinin, AB'nin Bosna Hersek üzerindeki endişelerini artırdığını söyledi. Costa, ayrılıkçı söylem ve eylemlerin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve anayasal düzenine karşı olduğunu vurguladı.

"AB, Bosna Hersek'in Avrupa'daki geleceğine bağlı kalmaya devam ediyor," diyen Costa, bu durumun önemine dikkat çekti. "Ayrılıkçı söylemler, Bosna Hersek'in Avrupa yoluyla çelişmektedir. Şu anda gerilimin düşürülmesi ve siyasi liderlerin birlikte hareket ederek ülke genelinde istikrar ve güvenliği sağlaması önemlidir," ifadelerini kullandı.

Costa, Bosna Hersek'in AB'nin sunduğu fırsatlardan yararlanmasını istediğini de belirtti.

Silahlı Çatışma Tehlikesi Uyarısı

Cvijanovic ise Costa ile Bosna Hersek ve AB'nin ilişkilerini görüştüklerini aktararak, "Bosna Hersek'in AB üyeliği konusunda sadece kendi kurumları ve AB'nin ilgili kurumlarıyla ilerlenebileceğini" vurguladı. Cvijanovic, AB Barış Gücü Misyonu'nun görev süresinin uzatılmasına karşı olmadığını belirtirken, RS yetkililerine uygulanan yaptırımların hata olduğunu savundu.

Becirovic, mevcut siyasi kriz konusunun ciddiye alınması gerektiğini ve Dodik'in bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarının artığını ifade etti. "1995'ten bu yana ilk defa, Bosna Hersek'in meşru kurumları ile yasa dışı unsurlar arasında ciddi bir silahlı çatışma tehlikesi söz konusu," dedi.

Komsic ise Costa'nın verdiği mesajların önemine değinerek, Bosna Hersek'in yönünün Avrupa Birliği olması konusundaki memnuniyetini aktardı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (fotoğrafta), başkent Saraybosna'da Bosna Hersek...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (fotoğrafta), başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic, Boşnak Üye Denis Becirovic ve Hırvat Üye Zeljko Komsic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (fotoğrafta), başkent Saraybosna'da Bosna Hersek...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (fotoğrafta), başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic, Boşnak Üye Denis Becirovic ve Hırvat Üye Zeljko Komsic ile ortak basın toplantısında konuştu.

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