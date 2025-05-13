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AB Konseyi Başkanı Costa'dan Sırbistan'a Üyelik Desteği

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Sırbistan’ın AB üyeliğini desteklediğini ve genişleme hedefinin önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 14:18
AB Konseyi Başkanı Costa'dan Sırbistan'a Üyelik Desteği

AB Konseyi Başkanı Costa'dan Sırbistan'a Destek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin genişleme hedefinin Sırbistan için önemli bir fırsat sunduğunu ve ülkenin AB üyeliğini desteklediğini belirtti.

Belgrad Ziyareti ve Toplantılar

Costa, başkent Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi bir törenle karşılandı. Здесь, Costa ve Vucic'in heyetleri, Sırbistan Sarayı'nda basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Olumlu Gelişmeler ve Öncelikler

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında konuşan Costa, AB'nin genişlemesi adına olumlu gelişmeler yaşandığını dile getirdi. "AB, geçmişin mirasına rağmen Avrupa geleceğini seçen, istikrarlı ve refah içinde bir Sırbistan'ın üyeliğine güçlü biçimde bağlı kalmaya devam ediyor" diyen Costa, medya özgürlüğü, yolsuzlukla mücadele ve seçim yasasının iyileştirilmesi konularında ilerleme sağlanmasının önemini vurguladı.

Belgrad ve Kosova Arası İletişim

Costa, Belgrad ve Kosova arasındaki iletişimin AB için kritik önemde olduğunu belirterek, genişleme sürecinin güven inşasından geçtiğini ifade etti. Sırbistan'ın geleceğini AB'de gördüğünü vurguladı.

Vucic'in Vizyonu ve AB ile İşbirliği

Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya'daki Zafer Günü kutlamalarına katılması yönündeki eleştirilerine atıfta bulunarak, "Sırbistan'ın Avrupa yolundan ayrılmadığını" söyledi. Vucic, "Bugün de yarın da Sırbistan kendini Avrupa yolunda ve AB üyeliğinde görüyor" diyerek, bu hedefin siyasi iradeleri olduğunu belirtti.

Vucic ayrıca, "AB'nin kendilerine sunduğu düzenlemeler için çalıştıklarını" ve birçok yasayı kanunlaştırdıklarını aktararak, "Batı Balkanlar'dan AB'ye toplam ihracatın %52'sinin Sırbistan tarafından gerçekleştirildiğini" sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (fotoğrafta), başkent Belgrad'da Sırbistan...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (fotoğrafta), başkent Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Costa ve Vucic'in heyetleri, Sırbistan Sarayı'nda basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Costa, konuşma yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (fotoğrafta), başkent Belgrad'da Sırbistan...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa (fotoğrafta), başkent Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Costa ve Vucic'in heyetleri, Sırbistan Sarayı'nda basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Costa, konuşma yaptı.

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