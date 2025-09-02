AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'deki insani trajediden büyük endişe

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşananlar hakkında "trajedinin insani boyutundan büyük endişe" duyduklarını açıkladı. Costa açıklamayı, ziyaret ettiği Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, Başbakan Robert Golob ile birlikte yaptığı basın toplantısında yaptı.

Costa'nın açıklamaları

Costa, AB'nin 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in "sınırları ötesinde bile kendini savunma hakkını" tanıdığını ancak bunun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilerek yapılması gerektiğini vurguladığını aktardı.

AB Konseyi'nin Gazze'deki insani durumu defalarca dile getirip kınadığını belirten Costa, burada derhal ateşkes ilan edilmesini ve İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki gasp faaliyetlerinin durdurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Costa, AB'nin Gazze'deki durumu açıkça kınamaya devam ettiğini belirterek: "Bu trajedinin insani boyutundan büyük endişe duyuyoruz. İki devletli çözümün uygulanmasıyla tüm bölge için kalıcı barış ve istikrarın sağlanabileceğine inanıyoruz." dedi.

Ayrıca Costa, AB'nin ateşkese ulaşılması için İsrail'e ve esirlerin serbest bırakılması için Hamas'a baskıyı nasıl artırabileceğini bulma amacıyla çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Golob'un değerlendirmesi

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Costa ile Gazze'de tanık oldukları dehşet ve katliamları konuştuklarını belirtti. Golob, Costa ile birçok noktada ortak görüşe sahip olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Ancak onun görevinin tüm AB Konseyinin tutumunu temsil etmek olduğunu anlıyorum. Gazze'deki korkunç manzaralar karşısında Avrupa'nın sergilediği çaresizliğe rağmen ben iyimserim. Önümüzdeki haftalarda benzer düşünen ülkelerle birlikte İsrail hükümetine bu katliamı durdurması için baskı yapacak ve bölgeye yavaş yavaş barışı geri getirecek bazı somut adımları hayata geçirmeyi başaracağız."

Can kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 633 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 914 kişi yaralandı.