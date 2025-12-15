Bursa İnegöl'de Okul Müdürü Öğrenciyi Sınıf Önünde Darp Etti

Görüntüler ortaya çıktı, aile şikayetçi oldu

Olay, Cuma günü İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde eğitim veren Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Mustafa Ç., sırada bekleyen öğrencisi Muhammed Emin K. (11)'yı iterek darp etti. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Olayın ardından öğrenci durumu ailesine bildirdi ve aile müdürden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11 yaşındaki Muhammed Emin K., yaşananları şöyle anlattı: "O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı ‘Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek’ dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin verecek tutanak tutacak ben gitmem okula".

Baba Nihat Koca (49) ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Cuma günü işten eve geldim. Hanım bana ‘Muhammed’i dövmüşler’ dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana okul müdürü ‘Muhammed’i dövmüş’ dediler. Öğretmendir kızmıştır dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Öğretmen bunu yapsa sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar. 4 gündür ben çocuğu bırakıp işe gidemiyorum. Ağlıyor, beni dövecekler diye. Ben ne yapacağım çocuğumun psikolojisi bozuldu? Kime güveneceğiz, nereye gideceğiz? Ben bu işin peşini bırakmıyorum".

Olayla ilgili resmi açıklama ve soruşturma sonuçları bekleniyor.

