Şampiyon Edremit Anadolu Lisesi Voleybol Takımı Kaymakam Odabaş’ı Ziyaret Etti

Edremit Anadolu Lisesi Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 Okul Sporları Balıkesir şampiyonluğunun ardından Kaymakam Ahmet Odabaş’ı makamında ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 07:13
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Balıkesir şampiyonları Edremit'te

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Edremit Anadolu Lisesi Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında elde ettiği il şampiyonluğunun ardından Kaymakam Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Ramazan Esmen ve Edremit Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Aliplik de hazır bulundu. Genç sporcular, antrenörleri ve okul yönetimi ile birlikte ilçeye getirilen Balıkesir şampiyonluğu kupası ilçede sevinçle karşılandı.

Kaymakam Odabaş, şampiyon öğrencileri ve ekibini tebrik ederek eğitimin ve sporun birlikte yürütülmesinin önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizin bu azimli başarısı hepimize gurur verdi. Elde edilen bu şampiyonluğun, diğer öğrencilerimize de ilham kaynağı olacağına inanıyorum".

Odabaş, sporcularla yakından ilgilenip hedefleri hakkında bilgi aldı; ziyaretin sonunda şampiyon takım ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

