İHA Muhabiri Sümer Avcı Hayatını Kaybetti
Taksim muhabiri uzun süren hastalık sonrası vefat etti
İhlas Haber Ajansı'nın telifli muhabiri Sümer Avcı hayatını kaybetti.
Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Avcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Taksim'de yaptığı önemli haberlere imza atan Avcı'nın vefatı basın cemiyetini hüzne boğdu.
Cenaze yarın Sümbülefendi Camii'nde öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
