İHA Muhabiri Sümer Avcı Hayatını Kaybetti

İhlas Haber Ajansı'nın Taksim muhabiri Sümer Avcı, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; cenazesi yarın Sümbülefendi Camii'de defnedilecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:27
Taksim muhabiri uzun süren hastalık sonrası vefat etti

İhlas Haber Ajansı'nın telifli muhabiri Sümer Avcı hayatını kaybetti.

Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Avcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Taksim'de yaptığı önemli haberlere imza atan Avcı'nın vefatı basın cemiyetini hüzne boğdu.

Cenaze yarın Sümbülefendi Camii'nde öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

