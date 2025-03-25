AB Konseyi Başkanı Costa: 'Rusya Diğer Ülkeleri de Tehdit Ediyor'

AB Konseyi Başkanı Costa, Rusya'nın sınır ihlalleri yapabileceğine dikkat çekti ve Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 19:45
AB Konseyi Başkanı Costa: 'Rusya Diğer Ülkeleri de Tehdit Ediyor'

AB Konseyi Başkanı Costa'dan Sıkı Uyarı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'da "adil ve kalıcı" bir barış sağlanması adına desteklerinin kesintisiz süreceğini ve Rusya'nın başka ülkeleri de sınır ihlalleriyle tehdit edebileceği konusunda dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Barış Projesi ve Savaşın Etkileri

Brüksel'de, Avrupa Politika Merkezi (EPC) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Costa, AB'nin savaş sonrası bir barış projesinden küresel ekonomik ve siyasi bir güç haline dönüşümünü detaylandırdı. 2008 ekonomik krizinden, Kovid-19 salgınına ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürecine kadar yaşanan krizlerde AB'nin gösterdiği "direnç" her zorluğun Avrupa'nın birliğini pekiştirdiğini ifade etti.

Genişleme ve İşbirlikleri

Costa, AB'nin ileriye dönük genişleme ve küresel işbirliklerine olan bağlılığını yineleyerek Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova'nın Birliğe entegrasyonuna ve uluslararası müttefiklerle ekonomik ve diplomatik bağların güçlendirilmesine yönelik çabaların sürdüğünü vurguladı.

Rusya'nın Sınır İhlalleri Üzerine

Ukrayna'da "adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın" koşullarını oluşturmak için Kiev'e desteklerinin süreceğini belirten Costa, "Eğer Rusya Ukrayna'nın sınırlarının sadece harita üzerinde bir çizgi olduğunu düşünüyorsa, neden başka herhangi bir ülkenin de sınırlarına saygı duysun ki?" ifadelerini kullandı.

Güçlü Bir Gelecek İçin Savunma Yatırımı

Ukrayna'yı desteklemek ve Avrupa'nın askeri saldırılara karşı kendini savunabilir hale getirmesi için daha fazla savunma yatırımı yapılması gerektiğini belirten Costa, "Tarihimiz boyunca olduğu gibi, bugünün krizlerinden de daha güçlü çıktığımızdan emin olmalıyız." şeklinde konuştu.

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