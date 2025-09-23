AB Konseyi Başkanı Costa: Türkiye, Ukrayna'da Barış İçin Önemli Ortak

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Erdoğan görüşmesi sonrası Türkiye'yi Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için önemli bir ortak olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:55
AB Konseyi Başkanı Costa: Türkiye, Ukrayna'da Barış İçin Önemli Ortak

AB Konseyi Başkanı Costa: Türkiye, Ukrayna'da Barış İçin Önemli Ortak

Erdoğan ile görüşme sonrası Costa'dan değerlendirme

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

Costa, söz konusu görüşmenin Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı marjında gerçekleştiğini belirtti.

AB Konseyi Başkanı açıklamasını, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden duyurdu. Görüşmenin yapıcı geçtiğini söyleyen Costa, Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonu'nun çabalarına katılarak Ukrayna'yı desteklemede önemli bir ortak olduğunu kaydetti.

Türkiye, Gönüllüler Koalisyonu'nun çabalarına katılarak Ukrayna'yı desteklemede önemli bir ortaktır. Adil ve kalıcı bir barış için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Ümit Burunlular'ın Çalınan Tekerlekli Sandalyesi Bulundu
2
Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
3
ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat
4
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti
5
Lee Jae Myung'tan ABD'ye uyarı: Georgia'daki ICE baskını tekrarlanmamalı
6
Adana'da 46 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
7
ABD Yönetimi İsrail'i Batı Şeria İlhakı Konusunda Uyardı

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus