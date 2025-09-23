AB Konseyi Başkanı Costa: Türkiye, Ukrayna'da Barış İçin Önemli Ortak

Erdoğan ile görüşme sonrası Costa'dan değerlendirme

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

Costa, söz konusu görüşmenin Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı marjında gerçekleştiğini belirtti.

AB Konseyi Başkanı açıklamasını, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden duyurdu. Görüşmenin yapıcı geçtiğini söyleyen Costa, Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonu'nun çabalarına katılarak Ukrayna'yı desteklemede önemli bir ortak olduğunu kaydetti.

Türkiye, Gönüllüler Koalisyonu'nun çabalarına katılarak Ukrayna'yı desteklemede önemli bir ortaktır. Adil ve kalıcı bir barış için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.