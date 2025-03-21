AB Liderleri Avrupa'nın Savunma ve Rekabet Gücünü Artırma Kararlılığında Birleşti

Avrupa Birliği (AB) liderleri, savunma ve rekabet gücüne yatırım yapmanın birbirine yakın biçimde bağlı olduğunu belirterek, bu alanlarda küresel rakiplerle aradaki açığı kapatmak için çalışmalara hız vereceklerini açıkladı.

Brüksel'de gerçekleştirilen AB zirvesinde, savunma, güvenlik, göç ve ekonomi konularındaki sonuçlar kabul edildi. AB Konseyi tarafından yayımlanan bildiride, jeopolitik risklerin ve belirsizliklerin arttığına dikkat çekilerek, ekonomilerin dayanıklılığını artırma konusunda kararlılık vurgulandı.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek amacıyla, üretkenliği ve yatırımları artıracak makro ekonomik politikaların uygulanacağının altı çizildi. Tasarruf ve Yatırım Birliği alanında hızlı ilerlemeler yapılması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, “Özellikle tasarrufları harekete geçirmek ve AB'nin rekabet gücünü desteklemek için gerekli yatırımların finansmanını sağlamak üzere Sermaye Piyasaları Birliği'ne odaklanıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Dijital avro alanındaki çalışmaları hızlandırmanın önemi vurgulanarak, bunun rekabetçi ve dayanıklı bir Avrupa ödeme sistemini destekleyeceği belirtildi. Ayrıca, Bulgaristan'ın avroya geçiş sürecinin memnuniyetle karşılandığı ve bu konuda AB Komisyonu ile Avrupa Merkez Bankası'nın değerlendirmelerinin beklendiği ifade edildi.

AB'nin daha rekabetçi hale gelmesiyle, vatandaşlarını ve değerlerini koruma konusundaki yeteneklerinin artacağı da bildiride belirtildi. “Savunmamıza ve rekabet gücümüze yatırım yapma ihtiyacı birbirine yakın biçimde bağlı.” açıklaması yapıldı.

AB'nin küresel rakipleri ile inovasyon ve üretkenlik açığını kapatmak amacıyla, düzenleyici ve idari yükleri basitleştirme ve enerji fiyatlarını düşürme önceliği olduğu ifade edildi. Ayrıca, yüksek enerji maliyetlerine karşı önlemler alınarak, uygun fiyatlı ve temiz enerji tedarikinin güvence altına alınması için çabaların arttırılacağı duyuruldu.

Avrupa’nın tasarruf ve yatırım olanaklarını artırmak için doğru adımların atılmasının önemi de belirtildi. AB Komisyonu'ndan Avrupa genelinde bireysel emeklilik ürünleriyle özel sermaye ve risk sermayesi ekosistemini iyileştirecek öneriler geliştirmesi talep edildi.

AB liderleri ayrıca, gelecek 5 yıl içinde Avrupa’nın savunma hazırlığını artırmak amacıyla tüm alanlarda çalışmaların hızlandırılmasını istedi. “AB Konseyi, güvenlik ve savunma alanında daha güçlü ve daha yetenekli bir AB’nin küresel ve transatlantik güvenliğe olumlu katkı sağlayacağını hatırlatır.” denildi.

Göç konusuna dair, liderlerin düzensiz göçün önlenmesi ve geri dönüşlerin kolaylaştırılmasıyla ilgili yapılan çalışmaları gözden geçirdiği belirtildi. Birliğin, dış sınırlarındaki güvenliği güçlendirme konusundaki kararlılığı teyit edildi.