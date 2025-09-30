AB Liderleri Kopenhag'da 'Dron Duvarı' Girişimini Görüşecek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yarın Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak gayri resmi zirvede Rusya kaynaklı artan dron faaliyetlerine karşı 'dron duvarı' girişimini ele alacaklarını duyurdu.

Toplantının gündemi ve işbirliği

Von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, AB Komisyonu üyelerinin von der Leyen başkanlığındaki haftalık toplantısına katıldığını belirterek, toplantının AB'deki güvenlik durumunu görüşmek ve Rutte'nin görüşlerini almak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Von der Leyen'in açıklamaları

Von der Leyen, toplantıda NATO ile yakın işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "NATO ile yakın işbirliği içinde, en önemlisi, birlikte çalışabilir yeteneklere ihtiyacımız var. Bunu başarmak için daha fazla ortak tedarike ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Savunma projelerine acil ihtiyaç olduğunu ifade eden von der Leyen, "Doğu kanadındaki amiral gemisi projesine bakarsanız, hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Avrupa, Rusya'nın sınırlarımızdaki dron saldırılarına güçlü ve birleşik bir yanıt vermeli, bu nedenle doğu kanadının bir parçası olarak dron duvarı oluşturmak için acil önlemler önereceğiz." dedi.

Sanayi ve üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmesinde von der Leyen, "Savunma sanayi hazırlığına ihtiyacımız var. Avrupa savunma sanayisi konusunda bilgili, dirençli ve donanımlı olmak çok önemli. Sanayinin hızlı ve geniş kapasitede hizmet vermesi ve son teknoloji askeri teçhizat üretmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ayrıca, Ukrayna'nın "ilk savunma hattı" olduğuna dikkat çekerek, "Ukrayna'ya askeri yardımı artırmalıyız. Bu nedenle somut olarak, Ukrayna ile toplam 2 milyar avronun dronlara harcanması konusunda anlaştık." açıklamasında bulundu.

Rutte'nin değerlendirmesi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, eylül ayı içinde Polonya, Romanya ve Estonya'da yaşanan hava sahası ihlallerine ve Danimarka'da kritik alanlarda görülen tanımlanamayan dronlara atıfta bulunarak, "Gökyüzümüzü korumamız gerekiyor. Dolayısıyla dron duvarı girişiminin zamanı ve gerekli." dedi. Rutte, von der Leyen'in Ukrayna'ya askeri yardım çağrısına da destek verdiğini belirtti.

Takvim ve takip

Yarın Kopenhag'da yapılacak gayriresmi AB zirvesinde bir 'kapsam belirleme raporu' hazırlanacağı, iki hafta içinde de NATO işbirliğinde hazırlık sürecine dair tam metnin sunulacağı bildirildi.

Son hava sahası ihlalleri

Son dönemde yaşanan ihlallerde; 9 Eylül'de Polonya, 14 Eylül'de Romanya ve 19 Eylül'de Estonya hava sahalarının Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edildiği, Danimarka'da ise kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronların görüldüğü kaydedildi.