AB Liderleri, Ukrayna'da Kalıcı ve Adil Barış İçin Kararlı

AB liderleri, Ukrayna'da kalıcı barış için ABD ile yürütülen görüşmelere destek verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:08
AB Liderleri, Ukrayna'da Kalıcı ve Adil Barış İçin Kararlı

AB Liderlerinden Ukrayna'ya Desteğini Sürdürüyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'da kalıcı ve adil barış için ABD ile yürütülen görüşmelerdeki memnuniyetlerini dile getirerek, benzer düşünen ortaklar ve müttefiklerle bu hedef için çalışma kararlılıklarını vurguladılar.

Brüksel'deki Zirvede Alınan Kararlar

Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirilen çevrim içi görüşmenin ardından, Macaristan hariç, AB'ye üye tüm ülkelerin liderleri ortak bir bildiri yayımladı.

Yayımlanan bildiride, AB'nin Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içinde bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sürekli destek verdiği vurgulanırken, "AB, Ukrayna'nın güçlü askeri ve savunma kabiliyetlerinin en üst düzeyde olmasını gerektiren 'güç yoluyla barış' yaklaşımını sürdürüyor" ifadesi yer aldı. Bu bağlamda, AB, benzer düşünen ortaklar ve müttefiklerle koordineli bir şekilde, Rusya'nın saldırganlığına karşı savunma hakkını kullanırken Ukrayna'ya kapsamlı destek sağlamaya kararlı olduğunu belirtti.

Adil Barış İçin Ortak Çabalar

AB liderleri, adil ve kalıcı bir barışa olan desteklerini de yineleyerek, bildiride Ukrayna ve ABD arasındaki 11 Mart tarihli toplantının ardından yapılan ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler. Bu toplantı, ateşkes anlaşması, insani çabalar, ABD istihbarat paylaşımı ve güvenlik yardımının yeniden başlatılması gibi önerileri içeriyordu.

Ayrıca, AB liderleri Rusya üzerinde yaptırımlar vasıtasıyla baskıyı sürdürme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha vurgulayarak, "Bir barış anlaşmasının, Ukrayna'nın gelecekteki Rus saldırganlığını caydırmak için sağlam ve güvenilir güvenlik garantileriyle birlikte olması gerekir" değerlendirmesini yaptılar.

Finansal Destek ile Yeniden İnşa

Bildiride, AB'nin Ukrayna'ya düzenli ve öngörülebilir mali ve askeri destek vermeye devam edeceği kaydedilirken, "AB, uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde Ukrayna'nın toparlanmasını ve yeniden inşasını desteklemeye kararlıdır. İtalya'nın ev sahipliği yapacağı Temmuz 2025'teki Ukrayna Kurtarma Konferansı bu bağlamda önemli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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