AB'nin deprem desteği için imzalar atıldı: Türkiye'ye 400 milyon avro deprem desteği

Türkiye'de asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremleri için AB'den 400 milyon avro destek sözü alındı. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklama ile yardım desteğinin kullanımına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine yönelik yapılacak deprem desteğine ilişkin anlaşma AB Komisyonu Brüksel'de imzalandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira katılımı ile gerçekleşen anlaşma toplantısı sonrası Bozay'ın açıklamaları oldu.

Bozay, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "AB'nin taahhüdünün en büyük bölümünü temsil eden, AB Dayanışma Fonu'ndan Türkiye'ye 400 milyon avroyu seferber edecek anlaşmayı imzaladık." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TARİHİNİN EŞİ BENZERİ OLMAYAN FELAKET

Türkiye'nin Şubat 2023'te yaşanan felaketin ülke tarihinde eşi benzeri olmadığını vurgulayan Bozay, süreç dahilinde diğer ülkelerden gelen desteklere ve dayanışma içerisinde olunmasına da ayrıca parantez açtı. Bu dayanışmanın süreçte en önemli teselli olduğunu belirten Bozay, "AB ve üye ülkeler ilk yardım elini uzatanlar arasındaydı." sözleri ile deprem sonrasında alınan desteğe minnettar olunduğunun altını çizdi. "Avrupalı dostlarımızın depremden etkilenen bölgelerdeki toparlanma çabalarına yardım etme konusundaki dayanışmasından da derinden etkilendik." şeklinde konuşan Bozay sürecin zorlu olmasına rağmen desteklerin önemini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Bozay, AB'nin 20 Mart 2023'te Brüksel'de gerçekleştirilen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na liderlik ettiğini vurgulayarak,

"Bugün AB'nin konferanstaki 1 milyar avroluk taahhüdünün yerine getirilmesine yönelik önemli bir adımı duyurmak için buradayız." dedi. Bozay, bu desteğin nasıl kullanılacağına dair gerekli çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Bozay, "Konferansta bütün ülkelerin verdiği taahhütlerin önümüzdeki günlerde hayata geçeceğini ümit ettiğimizi ifade etmek isterim." dedi ve yıkımın büyüklüğüne dikkat çekerek, bu anlaşmayla sağlanacak miktarın, geniş kapsamlı yeniden yapılanma çalışmalarının sadece küçük bir bölümünü karşılayacağını ifade etti.

Depremin geniş çapta pek çok bölgede tahribata yol açması kültürel miras anlamında da önemli dezavantajlar açığa çıkardığını belirten Bozay, alınan yardımların bölgedeki okul ve hastaneler başta olmak üzere bölgenin kültürel mirasının korumasına yönelik restorasyon çalışmaları amacına da hizmet ettiğini belirtti.

AB Komisyonu üyesi Ferreira'ya Türkiye'ye gelip çalışmaları görmesini teklif eden Bozay, bölgedeki durumu iyileştirmek için somut projelere öncelik verdiklerini söyledi.

AB Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, "Dün, Türkiye merkezli yıkıcı depremlerin birinci yıl dönümüydü. Bölgede şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli afetlerden biri hepimizi şok etti. Avrupa'da kaybedilen canlara ve yıkılan evlere karşı büyük üzüntü duyuldu." ifadelerini kullandı. Ferreira, AB Komisyonu adına bir kez daha başsağlığı dileğinde bulunarak, "AB, Türkiye ile dayanışma içindedir ve yardım sağlama sözü vermiştir. Bugün bu taahhüdün kilometre taşlarından birine işaret ediyor." dedi.

Ferreira, AB Dayanışma Fonu'ndan Türkiye'ye aktarılacak 400 milyon avronun, bir aday ülkeye yapılan en büyük yardım olduğunu ve Türkiye'nin bu fona ilk defa başvurduğunu söyledi. "Hasar kabus gibi 65 saniyede gerçekleşti ancak yeniden inşa çalışmaları yıllar sürecek" diyen Ferreira, AB'nin uygulama sürecinde Türkiye'ye yol göstermeye ve destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Ferreira, "Üzülerek söylüyorum ki, iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetler artıyor. Bu nedenle AB Komisyonu, Dayanışma Fonu'nun ölçeğinin artırılmasını teklif etti. Geçen hafta bu, AB Konseyi'nde kabul edildi. Bu, nerede olursa olsun artan ihtiyaçlara daha yeterli şekilde yanıt verebileceğimiz anlamına geliyor." dedi. AA muhabirinin anlaşmanın önemini sorduğunda Ferreira, "Avrupa içerisinde kendimize yardımcı olmamız önemli ve aday ülkelere bu konuda elbette özel bir muamele yapılıyor. Dolayısıyla bu dayanışma sembolünün, Türkiye gibi önemli bir ülkeyle karşılıklı güvenin pekiştirilmesine yardımcı olmasını umuyoruz" diye konuştu. İmza törenine Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve AB Komisyonu yetkilileri de katıldı.

AB'DEN DAYANIŞMAYA DEVAM MESAJI

6 Şubat depremlerinin birinci yılında AB'nin dış ilişkiler, genişleme, kriz yönetimi ve insani yardım alanlarındaki üst düzey yetkilileri Borrell, Varhelyi ve Lenarcic, ortak bir basın bildirisi yayınladılar.

Depremlerin birinci yıl dönümünde AB, Türkiye ve Suriye'deki mağdurlara destek olmaya devam edeceğini açıklamanın içinde belirtti.

Açıklamada, AB'nin deprem sonrası Türkiye'ye Sivil Koruma Mekanizması kapsamında kurtarma timleri ve insani yardım gönderdiği anımsatıldı. Ayrıca, Türkiye'ye 6,05 milyar avro değerinde hibe ve kredi sağlayan Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın 20 Mart 2023'te yapıldığı belirtildi.

AB, 2023 yılında depreme karşı 78,2 milyon avro insani yardımda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, depremden zarar gören mültecilere ve onları ağırlayan toplumlara yönelik 26 milyon avroluk ek yardım paketi 2 Şubat'ta duyurulduğunu hatırlattı.

AB'DEN TÜRKİYE'NİN YANI SIRA SURİYE'YE İNSANİ YARDIM

Deprem sonrası insani krizin daha da ağırlaştığı göz önünde bulundurularak, AB'nin Suriye'ye uyguladığı mevcut kısıtlamaları değiştirerek yardımı hızlandırdığı açıklandı.

Deprem sonrası Suriye'ye verilen insani yardımın toplam tutarı 75 milyon avro olarak açıklandı. Açıklamada, barınma, su, sanitasyon ve hijyen, tıbbi malzeme ve nakit yardımına öncelik verildiği belirtildi. Ayrıca, bahar aylarında düzenlenecek olan "Suriye ve Bölgesinin Geleceği" adlı sekizinci Brüksel Konferansı ile bu yardımın devam edeceği ifade edildi.