AB, Orta Doğu'daki Rolünü Güçlendiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Dubravka Suica, AB'nin Orta Doğu barış sürecindeki katılımını artırma kararlılığını Strasbourg'da yapılan Avrupa Parlamentosu oturumunda vurguladı. Suica, mevcut yıkıcı ve belirsiz ortamın, Avrupa'nın bölgede güçlü bir varlık göstermesini gerekli kıldığını ifade etti.

AB'nin Stratejik Önemi

AB Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Suica, Gazze'deki ateşkes ve Suriye'deki siyasi geçiş sürecinde Avrupa'nın aktif rol oynaması gerektiğini belirtti. Suica, bu süreçlerin Avrupa için benzersiz fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Suica, AB'nin iki devletli çözüme olan desteğini yineleyerek, bu yaklaşımın kalıcı barış için en geçerli yol olduğunu vurguladı.

Kritik Eleştiriler

Öte yandan, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın oturumda bulunmaması milletvekilleri tarafından eleştirildi. İspanyol Milletvekili Ana Miranda Paz, Kallas'ın ikinci kez Orta Doğu tartışmalarına katılmadığını belirterek, insan hakları ihlalleri hakkında görüş bildirmesi gerektiğini ifade etti.

Belçikalı Milletvekili Marc Botenga, AB'yi Orta Doğu'daki insan hakları konusundaki ikiyüzlülükle suçladı. Botenga, AB'nin yalnızca silah dağıttığını ve insan haklarını ihlal eden uygulamalara sessiz kaldığını öne sürdü. Suica ise, AB'nin sessiz kalmadığını belirterek, Filistin halkının büyük acılar çektiğini ve çatışmaların sona ermesini hak ettiklerini ifade etti.

Bölgesel İlişkilerin Güçlendirilmesi

Oturumda birçok milletvekili, AB'nin Orta Doğu'daki etkinliğini artırması ve bölgesel ülkelerle olan ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi. Alman Milletvekili David McAllister, Türkiye, Körfez ülkeleri, Mısır ve Ürdün ile yapıcı temasların önemine dikkat çekti.

Suica, yeni stratejinin, AB'nin bölgedeki varlığını güçlendirerek işbirliği fırsatlarını artırmaya yönelik olduğunu belirtti. Suica, “Rolümüzü artırmamız gerekiyor ve bunu yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.