DOLAR
42,71 0,01%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.966,24 -0,1%
BITCOIN
3.664.986,62 0,31%

Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 00:11
Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde saat 20.00 civarında kaza

Kazaya ilişkin edinilen bilgilere göre, 20.00 sıralarında Yeşilyurt Tecde Mahallesi sınırları içerisindeki İsmet Paşa Caddesi'nde seyir halinde olan Y.B.S. idaresindeki 06 V 1273 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile D.K. yönetimindeki 27 AEL 267 plakalı tır kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.S.Ç. ve N.E.K. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

MALATYA’DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

MALATYA’DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
2
İzmir'de alkollü sürücünün çarptığı 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
3
Kocaeli'de silahlı saldırı: Futbolcu Uğurcan Bekçi ağır yaralandı
4
Bozüyük'te Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
5
Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
6
Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ayağından Yaralandı
7
Tavşanlı’da Yüzme Rekoru: TYT Havuzu 1000’den Fazla Kişiye Yüzme Öğretti

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor