Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde saat 20.00 civarında kaza

Kazaya ilişkin edinilen bilgilere göre, 20.00 sıralarında Yeşilyurt Tecde Mahallesi sınırları içerisindeki İsmet Paşa Caddesi'nde seyir halinde olan Y.B.S. idaresindeki 06 V 1273 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile D.K. yönetimindeki 27 AEL 267 plakalı tır kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.S.Ç. ve N.E.K. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI