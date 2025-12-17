Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ayağından Yaralandı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

İzzetpaşa Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi'nde çatışma

Elazığ’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, İzzetpaşa Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi’nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, yaralanan kişi silahla ayağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

