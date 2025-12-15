DOLAR
İzmir'de alkollü sürücünün çarptığı 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İzmir Karşıyaka'da alkollü sürücünün çarptığı 82 yaşındaki Müjgan Burhanoğlu hayatını kaybetti; sürücü gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:03
İzmir'de alkollü sürücünün çarptığı 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İzmir'de alkollü sürücünün çarptığı 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kaza detayları

Kaza, saat 14.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Caher Dudayev Bulvarı'nda, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Onur Y. (44) idaresindeki 35 KDY 15 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Burhanoğlu (82)'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Burhanoğlu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinde, Burhanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

