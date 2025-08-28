AB, Rus Büyükelçisini Kiev'deki AB Delegasyonu Hasarı Nedeniyle Çağırdı

AB, Brüksel'deki Rus Büyükelçisi'ni EEAS'a çağırdı

Tepkiler ve diplomatik adım

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıları sonucu AB Delegasyon binasının hasar görmesi nedeniyle Brüksel'deki Rus Büyükelçisi'ni Dış İlişkiler Servisine (EEAS) çağırdıklarını açıkladı.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın saldırıları sonucu hasar gören AB Delegasyonu binasındaki çalışanlarla görüştüğünü belirtti.

Hiçbir diplomatik misyonun hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Kallas, Rusya'nın saldırısına yanıt olarak Brüksel'deki Rus Büyükelçisi'ni EEAS'a çağırdıklarını yeniden duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da X platformundan yaptığı açıklamada saldırı karşısında dehşete kapıldığını belirterek, 'Düşüncelerim, Ukrayna'daki hayatını kaybedenler ve bu kasıtlı Rus saldırısında binası hasar gören AB Delegasyonu personeliyle.' ifadesini kullandı.

Costa, AB'nin korkutulamayacağını vurgulayarak, Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna ve halkının yanında olma kararlılıklarını güçlendirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da saldırıyı kınayarak Kiev'deki AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurmuştu.

Avrupa Birliği yetkilileri, saldırının ardından hem diplomatik tepki göstererek Rus temsilcileri çağırdı hem de Ukrayna'ya siyasi destek ve dayanışma mesajlarını sürdürdü.