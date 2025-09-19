AB: Rusya'nın Estonya Hava Sahası İhlali — Kaja Kallas Uyardı

AB'den Kallas: Rusya'nın Estonya Hava Sahası İhlali

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Estonya'nın hava sahasının Rus uçakları tarafından ihlal edildiğini bildirerek durumu sert sözlerle değerlendirdi.

Kallas'ın açıklaması

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ihlali kaydederek, bunu "Son derece tehlikeli bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Kallas ayrıca, "Bu, AB hava sahasının son günlerde üçüncü kez ihlal edilmesi ve bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasına neden oluyor." ifadesini kullandı ve AB'nin Estonya ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Kallas, değerlendirmesinde "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Batı'nın kararlılığını sınıyor. Zayıflık göstermemeliyiz." dedi.

Bölgesel gelişmeler

Olay, bölgedeki gerginliğin artış gösterdiği bir dönemde kaydedildi. Polonya 9 Eylül tarihinde Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanyanın hava sahasında da Rus İHA'sı tespit edilmişti.

AB yetkilileri, ihlalin bölgesel istikrarı zayıflatma riski taşıdığını belirterek diplomatik ve güvenlik kanallarını dikkatle izlediklerini açıkladı.