AB: Rusya'nın Estonya Hava Sahası İhlali — Kaja Kallas Uyardı

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rus uçaklarının Estonya hava sahasını ihlalini "son derece tehlikeli provokasyon" olarak nitelendirdi; AB Estonya ile dayanışma içinde.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:39
AB: Rusya'nın Estonya Hava Sahası İhlali — Kaja Kallas Uyardı

AB'den Kallas: Rusya'nın Estonya Hava Sahası İhlali

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Estonya'nın hava sahasının Rus uçakları tarafından ihlal edildiğini bildirerek durumu sert sözlerle değerlendirdi.

Kallas'ın açıklaması

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ihlali kaydederek, bunu "Son derece tehlikeli bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Kallas ayrıca, "Bu, AB hava sahasının son günlerde üçüncü kez ihlal edilmesi ve bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasına neden oluyor." ifadesini kullandı ve AB'nin Estonya ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Kallas, değerlendirmesinde "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Batı'nın kararlılığını sınıyor. Zayıflık göstermemeliyiz." dedi.

Bölgesel gelişmeler

Olay, bölgedeki gerginliğin artış gösterdiği bir dönemde kaydedildi. Polonya 9 Eylül tarihinde Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanyanın hava sahasında da Rus İHA'sı tespit edilmişti.

AB yetkilileri, ihlalin bölgesel istikrarı zayıflatma riski taşıdığını belirterek diplomatik ve güvenlik kanallarını dikkatle izlediklerini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Elitaş Kayseri'de: 'Netanyahu ve çevresindeki insanlar her türlü lanete layık'
2
Manisa'da Amcasını Bıçaklayan Kişi Tutuklandı
3
Erdoğan: TEKNOFEST İstanbul'da Türk Savunma Sanayinde Farklı Bir İvme
4
Erdoğan'dan Silvan Kitabesi ve Kudüs-ü Şerif Açıklaması
5
İsrail'in Batı Şeria Baskınlarında 11 Filistinli Gözaltına Alındı
6
Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunması İçin Önemli Toplantı Gerçekleşti
7
İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Tankere El Koydu

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek