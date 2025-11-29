Kırıkkale'de 3 Tonluk Sac Levhası Faciası: Fabrika Sahibi Tutuklandı

Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhasının altında 2 işçi hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, Mach-Tech fabrikasında meydana gelen kazada yaklaşık 3 tonluk sac levhasının düşmesi sonucu iki işçi yaşamını yitirdi. Olay, dün Yahşihan OSB’de gerçekleşti.

Hava kazanı içinde kaynak işlemi yapan Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), levhanın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından iki işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cenaze işlemleri

Adli Tıp’taki işlemlerin tamamlanmasının ardından Mutlu Atay, Nokta Camii’nde, Tekin Omay ise Selim Özer Camii’nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Soruşturma ve adli süreç

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sorumluluğu bulunan işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen işletme sahibi Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İşletme müdürü F.B. ile işletme şefi İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında olayın meydana geliş koşullarının ayrıntılı olarak incelenmesi sürüyor.

