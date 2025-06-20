Adana'da 400 Litre Sahte İçki ve 2 Gözaltı

Adana'da Büyük Sahte İçki Operasyonu

Adana'da, sahte içki üretimi yapılan bir ev ve iki iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve 1453 aroma kiti ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, sahte içki üretiminde kullanılan zorlu işlemleri ve potansiyel tehlikeleri gözler önüne serdi. Operasyonda, iki şüpheli de gözaltına alındı.

Sahte içki üretiminin önlenmesi amacıyla yapılan bu tür çalışmaların, halk sağlığını korumak adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Adana'da sahte içki üretilen ev ile 2 iş yerinde 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve 1453 aroma kiti ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.