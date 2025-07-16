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Hatay 500 Evler Bölgesinde 576 Konut Tamamlandı

Hatay'daki 500 Evler bölgesinde 576 konutun yapımı tamamlandı. Vatandaşlar yeni evlerine yerleşiyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 11:42
Hatay 500 Evler Bölgesinde 576 Konut Tamamlandı

Hatay'daki 500 Evler Bölgesinde 576 Konut Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 500 Evler bölgesinde toplam 576 konutun yapımını başarıyla tamamladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, deprem bölgesinde en fazla konut inşa edilecek olan Hatay'daki projeler, 7/24 vardiya sistemiyle devam etmekte.

Bu çerçevede, Emlak Konut GYO, Antakya'daki 500 Evler bölgesinde 576 konutun inşasını tamamladı. Kura çekimi yapılan bu bölgede, vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye başlayacaklar.

Yetkililerden Açıklamalar

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle konutların ve hak sahibi vatandaşların memnuniyetini dile getirdi. Kurum, "İlmek ilmek işledik. Gecemizi gündüzümüze katıp büyük bir adım daha attık. Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık. Şimdi Antakya'da da yüzlerce ailemiz için yepyeni bir yaşam başlıyor." dedi.

Proje hakkında bilgi veren Emlak Konut mimarı Cantürk Bediz, "Her blokta toplam 78 fore kazık sistemi bulunmaktadır. Her birinin derinliği 18 metre ve çapı 80 santimdir." ifadelerini kullandı.

Hak sahibi Buket Yener ise, çalışmaların hızlı bir tempoda ilerlediğini belirterek, "2,5 yılda Hatay'ın geliştiğini görmek çok mutluluk verici. Gece ve gündüz ayrı vardiyalarda çalışan ekipler, gerçekten büyük bir özveriyle işlerini yapıyor. 'Kesinlikle yapamaz.' diyenler şimdi tam tersini düşünüyor. Güçlü devlet, güçlü milletin arkasında durduğu sürece biz hep ayaktayız." dedi.

Hatay'daki Konut Durumu

Bakanlık, Hatay'da bugüne kadar toplam 60.507 konut, 1152 iş yeri ve 6747 köy evi olmak üzere 68.406 bağımsız bölümün vatandaşlara teslim edildiğini bildirdi. Yılsonuna kadar ise 133.382 konut, 9.103 iş yeri ve 10.763 köy evi olmak üzere toplamda 153.248 bağımsız bölümün yapımı tamamlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde 500 Evler bölgesinde 576 konutun yapımını tamamladı. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutların ve hak sahibi vatandaşların görüntülerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde 500 Evler bölgesinde 576 konutun yapımını tamamladı. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutların ve hak sahibi vatandaşların görüntülerine yer verdi.

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