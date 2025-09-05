DOLAR
AB, Rusya'ya 19. Yaptırım Paketi İçin ABD'ye Heyet Gönderiyor

AB Konseyi Başkanı Costa, Rusya'ya 19. yaptırım paketi için Washington'a heyet gönderileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:14
Costa: Yaptırım çalışmaları hızlandı, Washington’a heyet gidecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların hazırlanmasına hız verdiklerini ve bu çerçevede ABD'ye bir heyet göndereceklerini açıkladı.

Costa açıklamayı, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı. Ziyaretin Ukrayna'nın batısına yaptığı ilk seyahat olduğunu belirten Costa, bölgenin gelecekte "AB sınırında" değil, Ukrayna'nın üyeliğinin ardından AB'nin parçası olacağını vurguladı.

Costa, Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliğinin hem en güçlü güvenlik garantisi hem de refah ve halk için "en iyi gelecek" olduğunu söyledi.

Yaz aylarında yenilenen diplomatik çabalar ve Alaska'da düzenlenen zirveye değinen Costa, Ukrayna'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın barış müzakereleri önerisini kabul ettiğini hatırlattı ve "Barış sağlandığında yeni saldırıları önlemek için güçlü güvenlik garantileri sağlamaya kararlıyız" dedi.

Costa, dün Paris'te AB ve Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu belirterek, "Koalisyon sadece gönüllü değil, aynı zamanda bunu gerçekleştirme kapasitesine de sahip olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini söyleyen Costa, Brüksel'de 19. yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını ve AB heyetinin bu kapsamda Washington'a gideceğini açıkladı.

AB, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya yönelik 18 ekonomik yaptırım paketi kabul etti. Costa, AB'nin Rusya'nın barış söyleminde samimi olmadığını düşündüğünü belirterek, diplomatik süreci desteklerken aynı zamanda 19. paket üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

