AB Sahel Temsilcisi Cravinho: 'Türkiye, Sahel'deki Çözümde Anahtar Rol Oynayabilir'

AB Sahel Temsilcisi Cravinho, Türkiye'nin Sahel Bölgesi'nde uluslararası koalisyonun parçası olarak önemli bir rol üstlenebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:35
AB Sahel Temsilcisi Cravinho: 'Türkiye, Sahel'deki Çözümde Anahtar Rol Oynayabilir'

AB Sahel Temsilcisi'nden Önemli Açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Sahel Bölgesi Özel Temsilcisi Joao Gomes Cravinho, Türkiye'nin Sahel'deki krizlerin çözümünde önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı. 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Cravinho, AA muhabirinin bölgedeki sorunlara dair sorularını yanıtladı.

Uluslararası Koalisyon Gerekliliği

Sahel'in Afrika'da geniş bir alanı kapsadığını ifade eden Cravinho, istikrarsızlık, isyanlar, yönetim sorunları ve uyuşturucu ticareti gibi ciddi problemlerin yaşandığını belirtti. Bu sorunların sadece bölge ülkelerinin dayanışması ile çözülemeyeceğinin altını çizen Cravinho, uluslararası bir koalisyona ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Rolü

Türkiye'nin, AB ve bölge ülkeleri ile birlikte uluslararası koalisyon oluşturma konusunda duyarlı bir ülke olduğunu düşündüğünü belirten Cravinho, "O bölgenin istikrarı hepimiz için çok önemli" dedi. Mali'deki ziyaretinde Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi ile bir araya geldiğini hatırlatan Cravinho, Türkiye'nin bölgede oynayacağı rolün son derece önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası Sorunların Etkisi

Son zamanlarda gündemi meşgul eden Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze saldırıları ve Sudan'daki gelişmeler yüzünden uluslararası toplumun Sahel meselesini ele almasının zorlaştığını belirten Cravinho, Sahel'in unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Çünkü bunun sonuçlarının Avrupa ve Afrika'nın diğer bölgeleri üzerinde de geniş etkiler doğurabileceğini ifade etti.

Sahel Bölgesi ve Ülkeleri

Batı Afrika'dan Kızıldeniz'e kadar uzanan 3 milyon kilometrekarelik Sahel bölgesi, Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkeleri kapsamaktadır. Bu kuşak ülkeleri yıllardır darbeler ve silahlı eylemlerle uluslararası kamuoyunu meşgul etmektedir.

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