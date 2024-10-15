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AB, Sierra Leone'deki Sel Mağdurlarına 200 Bin Avro Yardımda Bulundu

Avrupa Birliği, Sierra Leone'deki sel felaketi sonrası acil yardımlar için 200 bin avro bağışladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:17
AB, Sierra Leone'deki Sel Mağdurlarına 200 Bin Avro Yardımda Bulundu

AB'den Sierra Leone Yardımı

Avrupa Birliği (AB), Batı Afrika'da yer alan Sierra Leone'de meydana gelen sel felaketine müdahale etmek amacıyla 200 bin avro tutarında insani yardımda bulunacağını duyurdu.

Felaketin Etkileri

Son günlerde gerçekleşen aşırı yağışlar sonucunda Sierra Leone'de pek çok bölge, kırsal ve kentsel alanlar büyük ölçüde tahrip olmuştur. Bu felaketten etkilenen 23.596 kişi, ciddi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmıştır.

Yardımın Kullanım Alanı

AB'nin Sierra Leone Ofisi'nden yapılan açıklamada, bağışlanan fonun, Sierra Leone Kızılhaçı aracılığıyla mağdurlara acil yardımların ulaştırılmasına destek olacağı ifade edildi. Bu katkı, Avrupa Birliği'nin Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Afet Müdahale Acil Durum Fonu (DREF) kapsamındaki genel yardım programlarının bir parçasıdır.

AB'nin Yardım Politikası

Avrupa Birliği, kriz durumlarındaki yardım çalışmalarıyla, acil ihtiyaçların karşılanması ve mağdurlara destek olma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Sierra Leone'deki sel felaketi, bu politikanın önemli bir örneğini teşkil ediyor.

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