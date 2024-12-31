Sivas'ta 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Sivas'ta Deprem Şoku: 4,4 Büyüklüğünde

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Ulaş ilçesi olarak kaydedildi.

Depremin Derinliği ve Etkisi

Depremin, yerin 8,41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sivas Valiliği yaptığı açıklamada, "İlimiz Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan Endişe

Depremin etkisi, kent merkezi ve çevresindeki bazı ilçelerde de hissedildi. Çok sayıda vatandaş, sarsıntı sırasında kısa süreli bir endişe yaşadı. Yetkililer, durumu yakından takip ettiklerini belirtirken, vatandaşlar için tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.