AB, Suriye İçin 2025-2026 Döneminde 2,5 Milyar Avro Taahhüdünde Bulundu

AB, Brüksel'deki konferansta Suriye için 2025-2026 yılları arası 2,5 milyar avro taahhüdü açıkladı, insani yardımlar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 19:12
AB, Suriye İçin 2025-2026 Döneminde 2,5 Milyar Avro Taahhüdünde Bulundu

AB, Suriye İçin 2,5 Milyar Avro Söz Verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen 9. Suriye konferansında, 2025 ve 2026 yıllarında Suriyelilere yönelik toplamda 2,5 milyar avro taahhüdünde bulunduklarını duyurdu.

Ursula von der Leyen'in Açıklamaları

Konferansın açılışında konuşan von der Leyen, "Suriye halkının hayalleri artık askıya alınmadı, umudu gerçeğe dönüşüyor" ifadelerini kullandı. Esed rejiminin devrilmesi ile birlikte yeni yönetimin attığı cesaret verici adımlara değindi.

Von der Leyen, Suriye’de gerçekleştirilen insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak, “Suriye otoriteleri, failleri adalete teslim etme ve kapsayıcı bir hükümet oluşturma konusunda taahhüt vermelidir.” dedi.

Kapsayıcı Siyasi Geçiş İçin Destek

Von der Leyen, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile buluşmanın önemine vurgu yaptı. Bakan Şeybani’ye, “Halkınızın ihtiyaçları ve yeniden yapılanma planlarınız hakkında bilgi almak istiyoruz.” dedi. Avrupa'nın, Suriye'nin çağrısına yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti.

Von der Leyen, en acil insani ihtiyaçların yanı sıra sosyo-ekonomik iyileşme konusunda destek vermek istediklerini belirti. Bu yıl 1,5 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebileceğini ve 2 milyon kişinin de evlerine dönüş yolunda olduğunu vurguladı.

AB'nin 2025 İçin Sözleri

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da konferansta, yeni bir sayfa açıldığını bildirerek AB'nin 2025 yılı için toplam 720 milyon avrodan fazla taahhütte bulunduğunu duyurdu.

“Bu taahhüt, Suriye'deki nüfusun yanı sıra Lübnan ve Ürdün'deki Suriyeli mültecilere ve ev sahibi toplulukların da destekte sağlayacaktır.” açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz yılki taahhütlere oranla 160 milyon avro artış yaşandığını belirtti.

Suriye Konulu Brüksel Konferansları

AB'nin 2017'den beri her yıl düzenlediği Suriye konulu Brüksel konferansının dokuzuncusu, "Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" teması altında gerçekleşti. Konferansa Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz katıldı.

Geçen yılki konferansta 2,12 milyar avro taahhütte bulunulmuş ve toplam hibe ile kredi miktarı ise 7,5 milyar avro olarak açıklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahıska Türkleri Bitlis'te İftarda Buluştu
2
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: AB, Suriye ile İşbirliğinde Beraberlik Gösterdi
3
Batı Trakya'da Toplu İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti
4
Maher Zain, İstanbul'da Ramazan Konseri Verdi
5
Brüksel'de Suriye İçin 5,8 Milyar Avro Taahhüt Edildi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye Girişimini Vurguladı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam