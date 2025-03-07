AB, Türkiye ile NATO Ülkeleri Arasında Savunma İşbirliğini Artırmak İstiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da davet edildiği Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrimiçi Toplantısı’nın ardından, benzer düşünen NATO ortakları ile işbirliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Costa, bu işbirliği ve koordinasyonun kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesaplarından toplantı ile ilgili bilgiler paylaştı. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İzlanda Başbakanı Kristrun Mjoll Frostadottir katıldı. Toplantıda, Ukrayna ve Avrupa'nın savunması konulu zirve hakkında katılımcı liderlere bilgi verildi.

Costa, "Benzer düşünen NATO ortaklarıyla işbirliğimiz uluslararası güvenlik için hayati önem taşıyor. Ukrayna için de. Savunma konusundaki ortak çabalarımızı artırmak için çalışmalıyız," dedi. Ayrıca, Avrupa ve Atlantik'in ötesindeki ortaklarla birlikte Ukrayna'yı destekleyerek kalıcı bir barış sağlamanın altını çizdi.

Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunulması ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliği için hazırladıkları “Rearm Europe” isimli savunma planlarını hızlandırdıklarını açıkladı. Toplantıya, von der Leyen ve Costa’nın yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı.

Bir AB yetkilisi, toplantıda Costa'nın Ukrayna konusuna, von der Leyen'ın ise savunma konularına odaklandığını belirtti. Katılımcı ülkelerin bu girişimi memnuniyetle karşıladığını ve NATO ile işbirliğinin önemini vurguladığını ifade etti. Ayrıca, Costa’nın bu formatta koordinasyonun süreceği taahhüdünü de verdiği bilgisi paylaşıldı.

Dün gerçekleştirilen olağanüstü zirvenin sonuç bildirgesinde AB Konseyi'nin benzer düşüncelere sahip AB dışı ortaklarla işbirliğinin önemine dikkat çektiği ifade edildi.