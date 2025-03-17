Maher Zain, İstanbul'da Ramazan Konseri Verdi

Maher Zain, İstanbul'da Ramazan Temalı Konser Düzenledi

Lübnan doğumlu İsveçli müzisyen Maher Zain, İstanbul'daki konserinde Ramazan ayının ruhunu ilahileriyle duyurdu. Ünlü sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sevgi dolu hayranlarıyla bir araya geldi.

Konser Öncesi Heyecanını Paylaştı

Zain, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş ve Ankara'nın ardından İstanbul'da sahne almanın heyecanını yaşadığını belirtti. Türkiye'deki hayranlarıyla olan bağının gücünü öne çıkaran sanatçı, Türkçe aksanına dair aldıkları övgülerden de bahsetti.

Yeni Parçası ile Dikkatleri Üzerine Çekti

Maher Zain, Harris J ile birlikte seslendirdikleri "Qalbi Fil Madinah" adlı yeni eserinin özel bir hikaye taşıdığını belirterek, “Şarkının nasıl ortaya çıktığını bilmiyorum, fakat çok hızlı bir süreçte oluştu” dedi. Bu parçanın yapım sürecinin oldukça keyifli geçtiğine de vurgu yaptı.

Ramazan Ayının Farklı Hissi

Zain, Ramazan ayının Türkiye'deki farklı atmosferine de dikkat çekti. “Müslüman ülkelerde ramazanı görebilir, hissedebilirsiniz. İsveç'te bu ortamı bulmak zor. Burada ise gittiğiniz her yerde ramazan ruhunu hissediyorsunuz. İnsanlarla tanıştığınızda 'ramazan mübarek' dediğinizde, restoranlarda iftar hazırlıkları sizi karşılıyor; bu durum çok güzel” ifadelerini kullandı.

Filistin Duyarlılığına Vurgu

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Zain, Türkiye'nin Filistin konusundaki duyarlılığına da değinerek, “Yılbaşı gecesi Türkiye sabah namazından sonra ayağa kalkarak büyük bir gösteri düzenledi. Bu, tüm dünyada konuşulması gereken bir durum ve bundan gurur duyuyorum.” açıklamasında bulundu.

Türk Dinleyicilerine Teşekkür

Son olarak Türk izleyicilerine teşekkür eden Zain, “Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim ve Türkiye'yi çok seviyorum.” dedi. Yaklaşık 90 dakika süren konserde, sanatçı "O Sensin Ki", "Nerdesin", "Insha Allah", "Assalamu Alayka", "Assubhu Bada", "Huwa Ahmadun", "Radhitu Billahi Rabba" ve "Ya Habiba Ya Falastin" gibi birçok ünlü eseri seslendirdi.