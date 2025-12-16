DOLAR
Muğla'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8-14 Aralık'ta aranan 2 şahsı yakaladı; biri 29 yıl 5 ay, diğeri 26 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 20:46
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Aralık tarihleri arasında Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yakalamaların Detayları

Yapılan arama çalışmalarında, birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma suçundan 29 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalandı.

Diğer şahıs ise Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 26 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranmaktaydı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalandı.

Yakalanan iki şahıs da işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildi.

