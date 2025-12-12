Keçiören’de Uyuşturucu Faciası: 2 Gencin Ölümü, Tahliyeye Aile Tepkisi

Keçiören’de Uyuşturucu Faciası: 2 Gencin Ölümü

Şüphelilerin ilk duruşmada tahliyesi aileleri ayağa kaldırdı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 12 Haziran günü bir şahıstan uyuşturucu madde alarak kullanan Ramazan Çetin, Can Buğdaycı ve İsmail Ayhan fenalaşarak hastanelik oldu.

Tedavi altına alınan Ramazan Çetin ile Can Buğdaycı, hayatını kaybederken, İsmail Ayhan kurtarıldı.

Olayla ilgili, adı geçen şahıslara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınarak yargılanan 3 şüpheli, ilk duruşmada tahliye edildi. Tahliye kararını yerinde bulmayan mağdur yakınları, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

İsmail Ayhan’ın ablası Zeynep Çulha, adaleti sonuna kadar arayacaklarını belirterek yetkililere seslendi:

"Böyle bir düzen, böyle bir adalet yok. Bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Sesimizi duyurun. Bize yardım edin ve bu adalet yerini bulsun. Bu şekilde bu tahliyeyle kapanabilecek bir konu değil bu cinayet. Biz adalet istiyoruz"

Çulha, yaptığı basın açıklamasında tahliye kararına tepki gösterdiklerini ve davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

